Handwerk und Wissenschaft Koblenzer Nacht der Technik ist „super cool“ Wolfgang Lucke 09.11.2025, 13:41 Uhr

i Die Nacht der Technik in Koblenz zieht Hunderte Besucher an: Natürlich gehört auch Virtual Reality zu den Dingen, die man ausprobieren kann. Alexej Zepik

Den Weltraum beobachten, mit Steinen mauern, mit speziellen Brillen in computergenerierte Welten eintauchen: Die Nacht der Technik ist in Koblenz ein absoluter Besuchermagnet, hier erleben Groß und Klein jedes Jahr Handwerk und Technik zum Anfassen.

Hunderte Besucher sind am Samstag zur Nacht der Technik geströmt, die von der Handwerkskammer Koblenz veranstaltet wird. Das Programm bot einen umfassenden Einblick in den heutigen Stand bei Handwerk und Wissenschaft. Fazit: Neben Weltall, Quantentechnologie und KI faszinieren wieder mehr echte handwerkliche Fähigkeiten.







