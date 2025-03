90 Minuten haben die Mitglieder des Koblenzer Stadtrats diskutiert. Dann stand fest: Die Koblenzer müssen dieses Jahr (noch) tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur die Grundsteuer steigt deutlich an, auch andere Sparmaßnahmen werden umgesetzt.

Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit weitere Erhöhungen, Kürzungen und Sparmaßnahmen verabschiedet. So steigt unter anderem die Grundsteuer ab diesem Jahr deutlich an. Das Ziel: Die Aufsichtsbehörde soll den Haushalt trotz Millionen-Defizit im zweiten Anlauf genehmigen. Letztlich setzten sich Grüne, SPD, Freie Wähler (FW) und Die Linke-Partei mit 28:24-Stimmen durch gegenüber CDU, AfD, WGS und FDP. Ein Überblick:

1 Im Dezember hatte der Stadtrat bereits unter größten Sparanstrengungen und Schmerzen einen Haushaltsplan für das aktuelle Jahr verabschiedet – ebenfalls mit den Stimmen von Grünen, SPD, Freien Wählern und Die Linke-Partei und einer Zwei-Stimmen-Mehrheit. Das Zahlenwerk weist ein Minus von 38 Millionen Euro im Ergebnishaushalt auf und ein Defizit von 51 Millionen Euro im Finanzhaushalt. Diese Zahlen klingen extrem, sind im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden in Deutschland aber noch moderat.

Eines eint sie alle: Sie ächzen unter den stetig steigenden Aufgaben durch Land und Bund, beklagen aber, dass deren Umsetzung finanziell nicht ausgeglichen wird. Wie auch immer, der rheinland-pfälzischen Aufsichtsbehörde gingen die Sparmühen auch in Koblenz nicht weit genug. Sie forderte Nachbesserungen und kritisierte – wie die CDU –, dass im ersten Haushaltsentwurf zwar höhere Einnahmen aus der Grundsteuer eingepreist waren, die Hebesätze aber nicht entsprechend erhöht wurden.

2Die Nachbesserungen: Die neue Liste mit Sparvorschlägen der Verwaltung umfasste 43 Posten. Unterm Strich sollte der Haushalt dadurch um rund 4,2 Millionen Euro aufgebessert werden. Größter Posten ist mit 1,3 Millionen die Erhöhung der Dividende der Stadtwerke Koblenz. Der zweitgrößte ist zugleich der umstrittenste: nämlich die Erhöhung der Grundsteuer B auf 570 Prozentpunkte. Im Vergleich zu den 551 Punkten, die im ersten Entwurf eingepreist waren, soll das 743.000 Euro mehr einbringen.

Der Sprung insgesamt ist weitaus größer: von bislang 420 auf besagte 570 Prozentpunkte. Je nach Grundstücksgröße und Lage sind das zwischen 80 (eine Etagenwohnung auf der Karthause) und 310 Euro mehr im Jahr (bei einem Zweifamilienhaus in Moselweiß). Bei Einfamilienhäusern sind es zwischen 100 und 150 Euro mehr im Jahr.

Gestrichene Hilfen für Asylbewerber sollen 250.000 Euro einbringen, reduzierte Personalkosten im Stadttheater 120.000 Euro. Auf der Vorschlagsliste standen auch erhöhte Eintrittspreise in die Schwimmbäder Oberwerth, Karthause und Beatusbad: Dieses Paket war mit 100.000 Euro veranschlagt.

Allerdings: Durch einen angenommenen Änderungsantrag von Grünen, SPD, Freien Wählern, Die Linke-Partei gibt es in den Bädern doch keine Erhöhungen für Vereine und Schwimmkurse. Dazu wird die Miete des Stadions Oberwerth nicht erhöht (war mit 7500 Euro angesetzt), und auch die vorgeschlagene Erhöhung der Kita-Essensbeiträge kommt nicht (23.000 Euro).

3Das sagt Oberbürgermeister David Langner (SPD): Wie alle acht Fraktionen und die Verwaltung war auch Langner von der Ohrfeige der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Form einer globalen Beanstandung „nicht begeistert, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe nach den vielen Gesprächen mit der ADD gedacht, dass sie den schon beschlossenen Haushalt genehmigen würde.“ Schließlich hätten Verwaltung und Rat dadurch im Dezember schon 6 Millionen Euro eingespart. Würde der Rat die neue Sparliste samt Erhöhung der Grundsteuer B beschließen, geht Langner davon aus, dass die „ADD den Haushalt dann genehmigt“. Schließlich sei das eine Maßnahme, die auch in den Folgejahren Einnahmen garantiere.

Langner ging auch auf den Antrag der CDU ein, Bund und Land wegen des Verstoßes gegen das Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, der bezahlt) verklagen zu wollen: „Ich habe im Haupt- und Finanzausschuss Sympathie für das Anliegen erkennen lassen. Wir sind alle der Meinung, dass die Kommunen finanziell schlecht ausgestattet sind.“ Allerdings sei beim Städtetag kürzlich eine beauftragte Anwaltskanzlei zu der Einschätzung gekommen, dass eine solche Klage aus mehreren Gründen „offenkundig keinen Erfolg haben wird“. Dieser Argumentation wollten CDU, AfD, WGS und FDP nicht folgen, die Abstimmung über den Antrag wurde vertagt.

4Die Stimmen der Fraktionen: In Debatte und Abstimmung bildeten sich – wie bei der Haushaltsabstimmung im Dezember sowie im Haupt- und Finanzausschuss Mitte März – zwei Lager heraus: Grüne, SPD, Freie Wähler und Linke-Die Partei hier, dort CDU, AfD, WGS und FDP. Sind alle Ratsmitglieder anwesend (was so gut wie nie vorkommt), ist das Mehrheitsverhältnis 30:26. Beachtlich ist: Die CDU als stärkste Fraktion und Gewinnerin der Kommunalwahl im Juni 2024 hängt bei wichtigen Abstimmungen in der Opposition fest.

In der Debatte sagte Grünen-Fraktionschefin Kim Theisen: „Nach den sehr schwierigen Verhandlungen im Dezember haben wir alle gehofft, dass die ADD die großen Kraftanstrengungen anerkennt.“ Eine Steuererhöhung zu beschließen, sei sehr schwierig: „Wir hätten gerne eine Verschiebung der Erhöhung von Wohn- hin zu Gewerbegrundstücken verabschiedet.“ Oliver Antpöhler-Zwiernik, Fraktionschef von Die Linke-Partei, sagte: „Die Haushaltslage ist quer durch Deutschland schwierig. Das Budgetrecht gehört dem Stadtrat.“ Die ADD sei eine Behörde, die nicht „gottgegeben ist“.

CDU-Fraktionschef Stephan Otto befand: „In den Beratungen sind wir wie keine andere Fraktion dem Konsolidierungsaufruf nachgekommen. Viel schlimmer als die globale Beanstandung ist, dass wir einen rechtswidrigen Haushalt beschlossen haben, worauf wir mehrfach hingewiesen haben.“ Die Kämmerei habe die Fraktionen zuletzt mit Hinweisen „versorgt, dass eine Steuererhöhung unausweichlich sei. Doch wir bleiben bei unserer Ansicht, dass viele Konsolidierungspotenziale noch nicht gehoben wurden, die wir gerne diskutieren würden“.

„Die CDU würde gerne eine zweite Runde bei der Konsolidierung drehen, da wir noch Sparpotenziale sehen, etwa bis zur nächsten Ratssitzung.“

Stephan Otto (CDU)

Eine Steuererhöhung derzeit sei daher entbehrlich. Otto: „Die CDU würde gerne eine zweite Runde bei der Konsolidierung drehen, da wir noch Sparpotenziale sehen, etwa bis zur nächsten Ratssitzung.“ Dann könne man immer noch über eine Steuererhöhung abstimmen.

Ein Vorschlag, der SPD-Fraktionschefin Marion Lipinski-Naumann erstaunte: „Die CDU hätte eine solche Sparliste ja schon vorlegen können. Die Grundsteuer B hat uns als SPD unglaublich beschäftigt. Wir wollten keine Steuererhöhung, das macht uns keine Freude.“ Aber der Rat trage die Verantwortung, dass ein Haushalt genehmigungsfähig ist und Vereine und Verbände rechtzeitig ihre Auszahlungen bekämen: „Wir sind schließlich für die Bürger gewählt.“

AfD-Fraktionschef Joachim Paul meinte: „Es gibt in Koblenz ein massives Sicherheits- und Sauberkeitsproblem. Daher ist es fast erbärmlich, dass wir Menschen, die für Sicherheit und Ordnung sorgen sollen, ihre Dienstkleidung und Diensthandys streichen sollen.“ Ferner forderte er: „Die Grundsteuer muss abgeschafft werden. Viele Leute können sich ihre Häuser nicht mehr leisten. Es ist ein schräger Haushalt, wir lehnen alle Sparvorschläge ab.“ Dazu sagte Wefelscheid: „Ich habe noch nie einen Kommunalpolitiker erlebt, der den Ast, auf dem er sitzt, nämlich die Grundsteuer B, absägen will.“

Edgar Kühlenthal (FW) sprach als stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats, wie er sagte: „Die Vorlage der Verwaltung ist nachvollziehbar, die Anhebung der Grundsteuer B immer noch im unteren Bereich und notwendig mit Blick auf das Wohl aller Koblenzer Bürger.“ Die Unterschiede seien teils überschaubar. Allerdings verfügten viele Menschen und Rentner nur über ein niedriges Einkommen, die Erhöhung der Grundsteuer träfe sie doppelt.

WGS-Fraktionschefin Anne Plato sagte: „Bund und Länder machen teure Wahlgeschenke, die die Kommunen bezahlen sollen. Dann wird der Haushalt abgelehnt und die Kommune gezwungen, Steuern zu erhöhen.“ Dabei seien die Mehreinnahmen bei dem großen Haushaltsminus nur ein Tropfen auf den heißen Stein: „Wir müssen diese Spirale irgendwann durchbrechen, sonst stehen wir im Herbst wieder vor dem Schritt. Das ist den Bürgern nicht mehr zuzumuten.“

„Wenn man den ganzen Tag im Freibad verbringt, sieht man, dass Pommes, Eis und Cola vor allem von Kindern von sozial schwachen Familien gekauft werden.“

Monika Sauer (CDU)

Monika Sauer (CDU) ging auf die Erhöhung der Preise (Eintritt und Kurse) in den Schwimmbädern ein: „Seit 2016 hat es keine Preiserhöhung mehr gegeben. Wer spart, macht immer den gleichen Fehler, weil, auch Vereine, denken, Eintrittspreise und Mitgliedsbeiträge müssten so niedrig wie möglich sein.“ Für 5 Euro könne man von 8 bis 20 Uhr im „unheimlich herausgeputzten und sanierten“ Freibad Oberwerth verbringen. Das sei auch von sozial schwachen Familien zu tragen: „Wenn man den ganzen Tag im Freibad verbringt, sieht man, dass Pommes, Eis und Cola vor allem von Kindern von sozial schwachen Familien gekauft werden.“

Christoph Schöll (FDP) sagte: „Die FDP-Fraktion lehnt eine Anhebung der Grundsteuer und damit eine Verteuerung der Wohnkosten zur Konsolidierung des Haushalts ab.“ Bei der Grundsteuer würden nun die Wohnimmobilien 60 Prozent der Gesamtlast tragen. Und weiter: „Das anstehende Haushaltsdefizit wird maßgeblich verursacht durch erhöhte Sozialkosten in Höhe von 24,5 Millionen Euro.“ Das habe selbst die ADD anerkannt.

„Wir von der FDP haben ein Problem damit, dass ein Rentnerehepaar mit einem Einfamilienhaus auf einem 1000-Quadratmeter-Grundstück bei 570 Punkten das dreifache der bisherigen Belastung tragen soll, während der Millionär in der Eigentumswohnung auf dem Oberwerth weniger bezahlt.“

Christoph Schöll (FDP)

Schöll betonte: „Wir von der FDP haben ein Problem damit, dass ein Rentnerehepaar mit einem Einfamilienhaus auf einem 1000-Quadratmeter-Grundstück bei 570 Punkten das dreifache der bisherigen Belastung tragen soll, während der Millionär in der Eigentumswohnung auf dem Oberwerth weniger bezahlt.“ Er forderte, dass die Verwaltung zunächst weitere Sparvorschläge vorlegen solle (Stadttheater, Personalkosten, Stellenstreichungen).

5Die Einführung eines Gästebeitrags: Dies beantragten die Freien Wähler, um so den Tourismusstandort zu stärken. So könnten bei einem Beitrag von 2 Euro pro Übernachtung bei gleichbleibenden Übernachtungszahlen mehr als 1,8 Millionen Euro generiert werden, ohne damit die heimische Wirtschaft und das Gastgewerbe zu belasten. Denn: Die Kosten für die Übernachtung in der Herberge blieben unverändert, es werde in der Rechnung separat der Gästebeitrag ausgewiesen und erhoben.

Das Vorhaben stieß insgesamt auf große Zustimmung. Ein solcher Gästebeitrag soll zum 1. Januar 2026 eingeführt werden. Bis dahin soll die Verwaltung ein entsprechendes Konzept vorlegen.