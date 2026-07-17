Eröffnung für August geplant
Koblenzer Motel One sucht Mitarbeiter für den Start
Noch stehen ein paar Absperrungen an der Hotelbaustelle in der Koblenzer Löhrstraße, aber bald kann das Motel One öffnen.
Noch stehen ein paar Absperrungen an der Hotelbaustelle in der Koblenzer Löhrstraße, aber bald kann das Motel One öffnen.
Doris Schneider

Das Gebäude an der Ecke Löhrstraße/Pfuhlgasse/Wöllershof sieht von außen fast fertig aus. Auch die Fenster glänzen schon: Der Eröffnung des neuen Motel One mitten in Koblenz scheint nicht mehr viel im Weg zu stehen. Das sagt die Hotelkette.

Lesezeit 1 Minute
Noch stehen die Absperrgitter an der Ecke Hohenfelder Straße/Pfuhlgasse/Löhrstraße in Koblenz. Außen werden gerade Pflastersteine auf den Gehwegen ergänzt. Die Fassade mit ihren hellen und dunklen Klinkersteinen dagegen sieht schon komplett aus, das Logo am Haus weist in alle Richtungen aus, dass hier die bekannte Kette Motel One einen Standort eröffnet.
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