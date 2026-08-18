Neues Hotel in der Löhrstraße Koblenzer Motel One mit Dachterrasse eröffnet bald Doris Schneider 18.08.2026, 13:59 Uhr

i Fast alles ist fertig. Buchbar sind die Zimmer im neuen Motel One in der Koblenzer Löhrstraße ab dem 1. September, doch vermutlich macht es ein paar Tage früher auf. Mirco Klein

Ein Gin Tonic mit Rundum-Blick auf alle Kirchen der Koblenzer Altstadt, eine Lounge, in der man Kaffee trinken oder auch arbeiten kann: Auch Koblenzer selbst können das neue Motel One an der Löhrstraße/Pfuhlgasse/Wöllershof nutzen.

Noch sind die Anstreicher im Besprechungsräumchen neben der Hotellobby zugange, noch laufen Männer mit Schutzhelmen herum und begutachten jeden Zentimeter der Fassade. Aber das neue große Motel One mitten in Koblenz, an der Ecke Wöllershof/Pfuhlgasse/Löhrstraße, ist quasi fertig.







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