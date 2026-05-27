Kontrollen und Reinigung
Koblenzer Moselbad schließt im Juni für zehn Tage
Viele Schwimmer nutzen das Koblenzer Hallenbad ebenso gern wie Familien oder Sauna-Freunde.
Viele Schwimmer nutzen das Koblenzer Hallenbad ebenso gern wie Familien oder Sauna-Freunde.
Alexej Zepik/Archiv

Seit knapp zwei Jahren kann man im Koblenzer Moselbad nun schwimmen, spielen, schwitzen. Im Juni sind Hallenbad und Sauna aber erst einmal für zehn Tage geschlossen. 

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Das Moselbad nutzt die Sommerzeit für umfangreiche Revisions- und Wartungsarbeiten, um den Badegästen auch künftig höchste Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards bieten zu können. Daher bleibt das Moselbad im Zeitraum vom 8. Juni bis einschließlich 18.

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