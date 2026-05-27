Kontrollen und Reinigung Koblenzer Moselbad schließt im Juni für zehn Tage 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Viele Schwimmer nutzen das Koblenzer Hallenbad ebenso gern wie Familien oder Sauna-Freunde. Alexej Zepik/Archiv

Seit knapp zwei Jahren kann man im Koblenzer Moselbad nun schwimmen, spielen, schwitzen. Im Juni sind Hallenbad und Sauna aber erst einmal für zehn Tage geschlossen.

Das Moselbad nutzt die Sommerzeit für umfangreiche Revisions- und Wartungsarbeiten, um den Badegästen auch künftig höchste Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards bieten zu können. Daher bleibt das Moselbad im Zeitraum vom 8. Juni bis einschließlich 18.







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