Schäden nach Einbruch Koblenzer Moselbad ist wieder offen 26.02.2025, 11:24 Uhr

i Das Moselbad ist wieder geöffnet. Sascha Ditscher

Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag eine Scheibe am Koblenzer Moselbad eingeschlagen. Das Bad musste geschlossen bleiben – doch die Aufräumarbeiten gingen schnell.

Das Koblenzer Moselbad ist wieder geöffnet. Das teilt Geschäftsführer Christian Kuhn am Mittwochmorgen mit. „ Ich kann Ihnen am frühen Morgen mitteilen, dass das Moselbad wieder ganz normal geöffnet ist“, schreibt er in einer Mail an unsere Redaktion.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen