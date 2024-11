Ehrentitel für Mediziner Koblenzer mit 83 Jahren zum Sanitätsrat ernannt 27.11.2024, 14:00 Uhr

i Hans-Josef Müller ist im 48. Berufsjahr Facharzt für Allgemeinmedizin und Gynäkologie in Koblenz-Güls. Hannah Klein

Mit 83 Jahren ist Hans-Josef Müller noch immer praktizierender Arzt in Koblenz-Güls. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, warum er noch immer für seine Arbeit als Mediziner brennt.

Hans-Josef Müller ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Gynäkologie – im Alter von 83 Jahren praktiziert er noch immer in Teilzeit in einer Praxis in Koblenz-Güls, fährt auf Hausbesuche und ist ehrenamtlich aktiv. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er nun auf sein langjähriges Engagement zurück, für das er den selten verliehenen Ehrentitel Sanitätsrat erhielt.

