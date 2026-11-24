Seilrutsche über den Rhein Koblenzer Mega-Zipline: Wie groß wird der Medienrummel? Peter Meuer 24.11.2026, 06:00 Uhr

i Zwei Personen rasen mit einer Mega-Zipline umher (Symbolbild). Matthias Bein/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Die Koblenzer Zipline wird besonders, eine touristische Attraktion, die über die Rhein-Mosel-Stadt hinaus Schlagzeilen machen wird. Davon sind Organisatoren, Touristiker und Rathausspitze überzeugt – und setzen auch darauf.

Die Zipline-Verantwortlichen setzen auf einen ordentlichen deutschlandweiten Medienrummel, wenn die Riesen-Seilrutsche über den Rhein eröffnet wird. „Wir erhoffen uns natürlich, dass über das Projekt und natürlich die Region zumindest kurzfristig national berichtet wird“, heißt es auf Nachfrage in einer gemeinsamen Stellungnahme von Christian Schröder, seines Zeichens Geschäftsführer bei R56+, und vom Koblenzer Cheftouristiker Claus Hoffmann.







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