Nachbarn wehren sich Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living droht das Aus 10.10.2025, 18:00 Uhr

i Im Koblenzer Stadtteil Karthause ist ein exklusives Bauprojekt geplant. Allerdings ruhen die Arbeiten schon seit einigen Wochen. Rhein-Zeitung

Es scheint immer fraglicher, ob das exklusive Bauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause gebaut wird. Anwohner wehren sich weiter hartnäckig vor Gericht, die Anzeichen für große Unregelmäßigkeiten bei der Baugenehmigung verdichten sich.

Zunächst meldete sich eine Koblenzer Anwaltskanzlei bei den Nachbarn des Grundstücks Maigesetzweg 12 auf der Koblenzer Karthause. Nun ist eine Kanzlei mit Standort in Leipzig vom Bauträger mandatiert. Es ist ein weiterer Versuch der Berliner Capella Projektmanagement GmbH, wieder Schwung in die verfahrene Lage rund um das Exklusivbauprojekt Maiblick-Living zu bringen – der aber gescheitert ist.







Artikel teilen

Artikel teilen