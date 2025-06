Mehr als 1100 Menschen haben im vergangenen Jahr an der Tür in der Hohenzollernstraße 132 in Koblenz geklingelt, die Telefonnummer gewählt oder eine Online-Anfrage gestellt: Genau 953 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich beraten lassen, weitere 174 Personen nahmen an Angeboten wie Weiterbildungen, Elternkursen und offenen Sprechstunden teil. Das geht aus dem Jahresbericht der Koblenzer Lebensberatung hervor, die in der Langfassung Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle heißt. Die wichtigsten Infos.

1 Mit welchen Themen kommen die Menschen in die Beratungsstelle? Mit allen – und es ist immer dringend. Und das ist angesichts der enormen Überlastung von Psychotherapeuten oder anderen Unterstützern ein echtes Problem, sagt der Leiter der Beratungsstelle, Rüdiger Dolle. Die Lebensberatung hat sich zum Ziel gesetzt, zumindest zeitnah eine Entlastung anbieten zu können – aber auch dies ist nicht von heute auf morgen möglich, bedauert der Sozialarbeiter. Das Ziel sei, dass hilfesuchende Menschen innerhalb von acht Tagen nach der Anmeldung einen Termin für ein Gespräch genannt bekommen – der liegt dann aber in der Regel vier bis sechs Wochen später.

i Rüdiger Dolle leitet die Beratungsstelle. Doris Schneider

2Wer findet hier Hilfe? „Jeder!“ Das ist dem Leiter der Koblenzer Lebensberatung, Rüdiger Dolle, wichtig. Zwar ist die Lebensberatung eine Einrichtung des Bistums Trier und damit in katholischer Trägerschaft, aber das hat gar nichts damit zu tun, wer sich an die Einrichtung wenden kann – und auch wirklich wendet.

3 Kostet das was? Nein, die Unterstützung ist kostenfrei, auch das ist wichtig, dass nicht Menschen ausgeschlossen sind, die wenig Geld haben. Manche der Ratsuchenden haben das Bedürfnis, etwas zu geben, sagt der Leiter. Für sie gibt es die Möglichkeit, eine Spende zu leisten, die beispielsweise für Fortbildungen des Teams aufgewendet werden. Die Gesamtkosten für die Lebensberatungsstelle Koblenz im Jahr 2024 trugen laut Jahresbericht zu 38,2 Prozent das Bistum Trier, zu 43,3 Prozent der Landkreis Mayen-Koblenz mit den Städten Koblenz und Andernach und zu 18,5 Prozent das Land Rheinland-Pfalz.

i Die Räume liegen in der Hohenzollernstraße in Koblenz. Doris Schneider

4Welche Probleme nennen Erwachsene vor allem? Wenn sich Erwachsene an die Lebensberatung wenden, dann nennen sie häufig Überlastung oder Erschöpfung als vorherrschende Gefühle. Auch Einsamkeit empfinden viele – seit der Pandemie stärker als vorher, sagt der Leiter der Beratungsstelle, Rüdiger Dolle. Leistungsdruck und Zukunftsängste spielen bei vielen eine große Rolle. Manche haben gar kein echtes soziales Umfeld mehr, empfinden die Schauspielensembles aus TV- oder Streamingserien als ihren Freundeskreis und kommunizieren gar nicht mehr richtig mit echten Menschen.

i Die Räume sind freundlich und einladend gestaltet. Doris Schneider

5Mit welchen Problemen kommen Kinder und ihre Eltern? Trennung, Scheidung, die Neuorganisation von Patchworkfamilien, das sind die Schwerpunkte der Beratung, wenn es um Kinder und Eltern geht. Rüdiger Dolle ist eines wichtig: Wenn ein Kind Probleme zeigt, wenn es auffällig ist, die Schule verweigert oder klaut, dann ist das in der Regel ein Symptom der herrschenden Probleme. Nicht das Kind ist das Problem.

„Und wir arbeiten dann auch nicht nur mit dem Kind, sondern bei Bedarf mit den Eltern und anderen Bezugspersonen, wir telefonieren mit dem Lehrer und vieles mehr“, sagt Dolle. Das ist ein großes Plus der Lebensberatungsstelle, auch, dass sie das ganze Umfeld in den Blick nehmen kann, und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Ausbildungen haben und sich austauschen können.

i Auch für jüngere Kinder wird mit einer Spielküche, Farben und Dekoration versucht, den Gesprächsraum so angenehm wie möglich zu gestalten. Doris Schneider

6Andere Zeiten, andere Probleme: In ihren Jahresberichten widmet sich die Beratungsstelle immer auch neue Problemlagen. Die „Generation Nesthocker“ ist aktuell zu beobachten, heißt es da: 28 Prozent der Heranwachsenden leben immer länger bei ihren Eltern oder kehren wieder zu ihnen zurück, weshalb man sie auch „Bumerang-Kinder“ nennt.

Zur Beratung kommen zum einen Eltern, deren Kinder studieren oder bereits berufstätig sind, und um deren weiteren Lebensweg sie sich sorgen. Zum anderen melden sich junge Erwachsene, die sich orientierungslos fühlen und es nicht schaffen, sich von ihren Eltern zu lösen.

In der Beratung gehe es darum, Eltern dazu zu ermutigen, ihre erwachsenen Kinder loszulassen und zu signalisieren, dass sie ihnen ein selbstständiges Leben zutrauen, zu dem auch Fehler und Rückschläge gehören, heißt es in einem Pressebericht. Dazu gehöre auch, dass Eltern sich ein neues Leben jenseits der Kinderversorgung aufbauen. Die Beratung junger Erwachsener beinhalte vor allem, sie bei der Übernahme von Eigenverantwortung zu begleiten und ihnen zu helfen, die Beziehungen zu den Eltern zu klären und angemessen zu gestalten, so die Lebensberatungsstelle im Jahresbericht.

i Neben den Gesprächen in den Räumen der Lebensberatung gibt es auch Onlineberatungsangebote. Doris Schneider

7Neue Angebote: Die Lebensberatung probiert auch neue Formate aus. Denn viele Menschen sind mittlerweile gewöhnt, über Medien zu kommunizieren, und so wollen die Beraterinnen und Berater neben den Onlineangeboten und den Video-Beratungen auch eine Art Chat-Beratung anbieten. Das wird gerade erprobt, sagt Rüdiger Dolle, denn natürlich sei auch hierbei Vertraulichkeit gewährleistet.

So erreicht man die Lebensberatungsstelle: Die Lebensberatungsstelle Koblenz ist von Montag bis Donnerstag (10 bis 17 Uhr) sowie freitags (10 bis 14 Uhr) telefonisch unter 0261/37531 oder per E-Mail an sekretariat.lb.koblenz@ bistum-trier.de für Terminabsprachen erreichbar.