Queere Bar öffnet in Kürze Koblenzer Kurioos-Chef plant Neustart ohne Glimmstengel Katrin Steinert 23.10.2026, 18:30 Uhr

i Die queere Bar Kurioos in der Koblenzer Altstadt wird bald unter neuer Führung von Kevin Bauer eröffnet – Raucher müssen dann vor die Tür gehen. Katrin Steinert

Die Entscheidung ist gefallen. Und sie fiel Gastroneuling Kevin Bauer nicht leicht. Der neue Betreiber des Koblenzer Kurioos freut sich darauf, bald mit seiner queeren Bar als Nichtraucherkneipe zu starten. Mögliche Kunden hat er vorab eingebunden.

Kevin Bauer hat sich diese Entscheidung für das Koblenzer Kurioos nicht leicht gemacht. Aber jetzt steht fest: „Wir starten erst mal als Nichtraucherkneipe.“ Das erzählt der Gastroneuling am Telefon, als die Redaktion bei ihm nachfragt. „Wir gucken, was die Zukunft bringt.







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