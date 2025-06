Auf den Stufen vor dem Koblenzer Schloss sitzen, die Festung Ehrenbreitstein als Kulisse für die Band, die unten auf dem Podest direkt am Rhein steht. Der Musik lauschen und dabei an einem Getränk nippen: Mittwoch für Mittwoch hat die Reihe „Kulturstufen“ im vergangenen Sommer regelmäßig Hunderte von Menschen angezogen, nachdem sie zwei Jahre zuvor klein mit einzelnen Konzerten gestartet war. Auch in diesem Jahr wird es zehn Konzerte am Rhein geben, sagt Kulturdezernent Ingo Schneider, und man merkt, dass er sich richtig freut.

i Kulturdezernent Ingo Schneider am Rhein. Doris Schneider

Denn bei dieser Mischung ist alles gut, sagt er und lächelt. Die Schlossstufen, zur Buga 2011 gebaut, sind ein perfekter Ort für einen schönen Sommerabend. Die oberhalb der Stufen in diesem Jahr schon seit Anfang Mai angesiedelte Uferbar ist mit einem neuen Getränke-Container, mit einer richtigen Toilette, schönen Tischen und Stühlen, einem kleinen überdachten Bereich und einem Essensangebot in diesem Jahr noch ausgeweitet – und war auch schon im vergangenen Sommer zu einem Lieblingsplatz vieler Koblenzer und Gäste geworden.

Und dann eben noch die Konzerte: Jeder, der will, kann einfach kommen und sich hinsetzen oder oben am Rand stehen. Die Musik kostet keinen Eintritt – allein das ist eine tolle Sache, findet Ingo Schneider, denn so wird niemand vom Kulturerleben ausgeschlossen. Und auch wenn Kulturstufen und Uferbar sich wunderbar ergänzen, muss sich doch niemand scheuen, auf die Treppe selbst ruhig eigene Getränke mitzunehmen.

i An der Uferbar kann man sich mit Getränken versorgen - muss man aber nicht. Doris Schneider

Denn das ist dem Kulturamt wichtig: Kulturerlebnisse (auch) mitten in die Stadt zu bringen. Dadurch wird die Begegnung zu etwas Leichtem, Niedrigschwelligen. Besucher sehen und hören Bands, die sie bis dahin gar nicht kannten und in deren Konzerte sie in einem Saal vielleicht niemals gehen würden. Bands finden ein Publikum, das sie vorher gar nicht wahrgenommen hat.

Auch für Musiker sind die Kulturstufen mittlerweile ein begehrter Auftrittsort. „Wir haben zig Bewerbungen aus ganz Deutschland bekommen“, sagt Ingo Schneider. Ausgewählt hat man aber Bands und Musiker aus der Region, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.

i Auch im Sommer 2024 gab es zehn Konzerte, wie diesmal auch wieder. Koblenz-Touristik/Kai Myller

Das tun sie im Übrigen nicht kostenlos, das ist Schneider wichtig: Natürlich müsse die Arbeit der Künstler bezahlt werden. Und da dieses Geld nicht von den Besuchern kommt, ist Sponsoring an dieser Stelle – wie an vielen im Bereich Kultur – enorm wichtig. Umso froher ist der Dezernent, dass die PSD-Bank bereit war, in diesem Jahr die Fördersumme noch zu erhöhen.

Der Zeitraum, in dem die Konzerte stattfinden, ist gegenüber dem Vorjahr leicht verschoben. Denn 2024 war das Wetter im Herbst nicht so gut, deshalb geht es in diesem Jahr schon am 25. Juni los, die Reihe endet am 27. August, während die Uferbar noch bis Anfang Oktober geöffnet bleiben soll. Immer um 19 Uhr starten die Konzerte.

Die Mischung ist auch in diesem Jahr enorm bunt. „Alles, was zu einem entspannten Sommerabend passt“, sagt Ingo Schneider. Auch einen Abend in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration wird es wieder geben, zudem als ganz besonderen Höhepunkt ein Konzert von und mit dem Weltklasse-Cellisten Benedict Kloeckner.

Mehr Infos zum Programm: https://kultur.koblenz.de/musik/kulturstufen/

Die Künstlerinnen und Künstler

25. Juni: Jazztag mit Barjazz und Chansons, Trio mit Gesang, Piano, Gitarre, Trompete, Flügelhorn und Akkordeon

2. Juli: Swing Ahead Trio, Swing, Modern Jazz, Latin, Trio mit Piano, Schlagzeug und Kontrabass

9. Juli: Blues Bändinos, Blues, sechsköpfige Band mit Gesang, Bass, Cajon, zwei Gitarren und Hammondorgel

16. Juli: Musikerinnen der Rheinischen Philharmonie, Kammermusik, Harfe und Violine

23. Juli: Orientalischer Abend rund um das Instrument Saz, in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration

30. Juli: Heyer Vibes, Jazz, Bossa Nova, Blues, Soul, Quartett mit Gesang, Gitarre, Bass und Percussion

6. August: Benedict Kloeckner und Clemence de Forceville, Klassik, Duett mit Violine und Cello

13. August: No Fear, Pop und Jazz, Band mit Gesang, Piano, Gitarre, Schlagzeug, Bass und vier Bläsern

20. August: Birds Out!, Americana, Acoustic-Rock, Duo mit Gesang und Gitarren

27. August: x-dream, Jazz, Pop, Blues, Rock, fünfköpfige Band mit Gesang, Bass, Gitarre, Keyboard und Schlagwerk.