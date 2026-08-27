Konzertreihe geht weiter
Koblenzer Kulturstufen sind voller Erfolg
Femmes Vokal: Das sind Gerd Stein, Simone Schmidt, Britta Schreiner, Sonja Pelz, Dennis Kessler und Christoph Streit (von links)
Femmes Vokal: Das sind Gerd Stein, Simone Schmidt, Britta Schreiner, Sonja Pelz, Dennis Kessler und Christoph Streit (von links). Sie sorgen beim Kulturstufen-Konzert für einen grandiosen Abend.
Wolfgang Lucke

Die Kulturstufen in Koblenz gehören fest zum sommerlichen Veranstaltungsreigen am Rhein hinterm Schloss. Beim jüngsten Konzert verkündete der Kulturdezernent, dass ein wegen Unwetter abgesagter Termin nächsten Mittwoch, 2. September, nachgeholt wird.

Lesezeit 2 Minuten
Mit echten musikalischen Leckerbissen hat die Stadt Koblenz die Saison der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Kulturstufen” beendet. Die Gesangsformation Femmes Vokal und das junge Talent Lukas Hazzan begeisterten bei traumhaftem Wetter das Publikum.
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