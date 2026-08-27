Die Kulturstufen in Koblenz gehören fest zum sommerlichen Veranstaltungsreigen am Rhein hinterm Schloss. Beim jüngsten Konzert verkündete der Kulturdezernent, dass ein wegen Unwetter abgesagter Termin nächsten Mittwoch, 2. September, nachgeholt wird.
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Mit echten musikalischen Leckerbissen hat die Stadt Koblenz die Saison der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Kulturstufen” beendet. Die Gesangsformation Femmes Vokal und das junge Talent Lukas Hazzan begeisterten bei traumhaftem Wetter das Publikum.