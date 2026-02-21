In der Ausstellung „Erschöpferisch“ präsentieren elf Koblenzer Künstler ihre Arbeiten im Haus Metternich. Diese haben sie als Folge der Auseinandersetzung mit dem aus einem Wortspiel bestehenden Begriff angefertigt.

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Erschöpferisch“ im Haus Metternich hat die Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) den Aschermittwoch

der Künstler gewürdigt. Die Eröffnungsrede zur Vernissage hielt

Beate Reifenscheid, Direktorin des Ludwig Museums

.