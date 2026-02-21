Ausstellung in Haus Metternich
Koblenzer Künstler präsentieren „Erschöpferisch“
Die Künstlerin Lena Feldmann vor ihrer Werkreihe "Sternenstaub 1-5" im Haus Metternich in Koblenz.
Alexander Thieme-Garmann

In der Ausstellung „Erschöpferisch“ präsentieren elf Koblenzer Künstler ihre Arbeiten im Haus Metternich. Diese haben sie als Folge der Auseinandersetzung mit dem aus einem Wortspiel bestehenden Begriff angefertigt.

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Erschöpferisch“ im Haus Metternich hat die Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) den Aschermittwochder Künstler gewürdigt. Die Eröffnungsrede zur Vernissage hielt Beate Reifenscheid, Direktorin des Ludwig Museums.

