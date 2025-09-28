365 Kilometer am Moselsteig Koblenzer Krebsbetroffener wandert und sammelt Spenden 28.09.2025, 10:55 Uhr

i Für den Koblenzer Gunthard Kissinger ist Bewegung immer wichtig gewesen – nun sammelt er auch wandernd Spenden und sucht Mitstreiter, die sich für die Aufklärung über Kopf-Hals-Mund-Tumore einsetzen. Heike Rommel

Tumore an der Nase, der Zunge oder im Rachen werden oft sehr spät entdeckt. So war das auch bei dem Koblenzer Gunthard Kissinger. Er macht sich nun buchstäblich auf den Weg, um über die tückische Krankheit aufzuklären.

Erst war es ein kleiner Pickel unter der Zunge, doch dann stellte sich heraus: Der Koblenzer Gunthard Kissinger hat einen Tumor im Rachen. Das war im Jahr 2010. Kissinger hatte gute und schlechte Zeiten seitdem, eines aber ist ihm ungebrochen wichtig: Er will auf diese Krebsarten aufmerksam machen, die oft zu spät entdeckt werden und deshalb nach wie vor keine gute Prognose haben.







Artikel teilen

Artikel teilen