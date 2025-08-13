In der Ferienzeit spenden die Menschen weniger Blut. Um dieses Defizit auszugleichen, können Koblenzer derzeit spontan und mitten in Koblenz in einem DRK-Truck Blut spenden. Der erste Freiwillige: Oberbürgermeister David Langner.

Noch bis Donnerstag, 14. August, können Koblenzer direkt an der Herz-Jesu-Kirche spontan Blut spenden. DRK-Sprecherin Ulrike Piel-Schilling erklärt, dass mit der Aktion, die seit Dienstag läuft, das Defizit an Spenden ausgeglichen werden soll, das sich oft zum Ende der Ferienzeit ergibt. „Man muss nur einen Personalausweis mitbringen, über 18 Jahre alt sein und mehr als 50 Kilo wiegen“, zählt Piel-Schilling auf. Bei hohen Temperaturen sollte man außerdem mindestens zwei Liter Wasser getrunken haben. Auch Erstspender können vorbeischauen. Das DRK-Team steht immer zwischen 14 und 19 Uhr bereit.

Auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner unterstützt die Aktion und nimmt als erster Blutspender teil. „Blut ist Leben und es gibt immer Situationen, in denen man Blutspenden braucht, bei Operationen oder Unfällen“, sagt Langner. Mit seiner Teilnahme will er auf die Aktion aufmerksam machen und möglichst viele Bürger dazu animieren, ebenfalls Blut zu spenden.