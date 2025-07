Das Ragnarök verabschiedet sich mit großer Feier

Offiziell am 31. Juli schließt Hans-Dieter Rosswinkel seine Kneipe Ragnarök für immer. Vor dem Abschied will er nochmal groß feiern. Was Elvis damit zu tun hat – und warum Rosswinkel nie mehr eine Kneipe in Koblenz eröffnen will.