Projekt der Carl-Benz-Schule Koblenzer Kitakinder schrauben an Motorrädern Alexander Thieme-Garmann 30.11.2025, 17:00 Uhr

i Werkstattleiter Kevin Schmitt unterweist seine Kita-Besucher im Wechsel von Bremsbelägen. Alexander Thieme-Garmann

Ob als Mechatroniker, Tischler oder Programmierer: An der Carl-Benz-Schule in Koblenz konnten sich die Kinder der Kita Sankt Beatus handwerklich ausprobieren. Auch Bildungsminister Sven Teuber war vor Ort und unterstützte die Kinder beim Werkeln.

Es wird geschraubt, gehämmert und programmiert: In der Carl-Benz-Schule in Koblenz durften bereits die Jüngsten fleißig mit anpacken. Denn mitten in der Woche bekam die berufsbildende Schule in Moselweiß Besuch von den Kindern aus der Kita Sankt Beatus auf der Karthause.







