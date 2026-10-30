Neue, hell, modern: Bei einem Rundgang zeigt sich, dass die Koblenzer Kita Schatzkiste, in der irgendwann 180 Kinder betreut werden sollen, ein Ort zum Wohlfühlen sein kann. Das Leitungsteam ist glücklich, auch weil es beim Neubau mitsprechen konnte.

„Da müsste man noch mal Kind sein.” Dieser Satz war beim Rundgang durch die neue städtische Kindertagesstätte Schatzkiste im Koblenzer Stadtteil Goldgrube mehrfach zu hören. E

ine großzügige, wohnliche, helle Einrichtung ist dort entstanden, in der sich nicht nur Kinder wohlfühlen können.