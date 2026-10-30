180 Betreuungsplätze entstehen
Koblenzer Kita Schatzkiste ist in Goldgrube gestartet 
Wie sieht die neue städtische Kindertagesstätte auf dem Overbergschulgelände in Koblenz aus? Dazu gab es einen Rundgang, den die
Wie sieht die neue städtische Kindertagesstätte auf dem Overbergschulgelände in Koblenz aus? Dazu gab es einen Rundgang, den die Redaktion begleitet hat. Mit dabei (von links): Kita-Leitungsteam Petra Kimmich und Nils Dames, OB David Langner, Bürgermeisterin Dagmar Kranz und Christian Kühne vom Jugendamt.
Wolfgang Lucke

Neue, hell, modern: Bei einem Rundgang zeigt sich, dass die Koblenzer Kita Schatzkiste, in der irgendwann 180 Kinder betreut werden sollen, ein Ort zum Wohlfühlen sein kann. Das Leitungsteam ist glücklich, auch weil es beim Neubau mitsprechen konnte. 

Lesezeit 2 Minuten
„Da müsste man noch mal Kind sein.” Dieser Satz war beim Rundgang durch die neue städtische Kindertagesstätte Schatzkiste im Koblenzer Stadtteil Goldgrube mehrfach zu hören. Eine großzügige, wohnliche, helle Einrichtung ist dort entstanden, in der sich nicht nur Kinder wohlfühlen können.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren