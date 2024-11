Koblenz. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen steht absolut im Mittelpunkt. Diese zu (unter)stützen, das ist das Ziel der Menschen, die im Koblenzer Kinderschutzbund mit Sitz in Lützel aktiv sind und im Kinderschutzdienst arbeiten. Dabei wird die Arbeit immer komplexer, auch durch die extremen und allumfassenden Veränderungen in der digitalen Welt, die längst Einzug in die Kinder- und Jugendzimmer gehalten hat.