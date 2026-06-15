Sind Social Media schädlich? Koblenzer Kinderschutzbund: Die Arbeit wird immer mehr Doris Schneider 15.06.2026, 10:00 Uhr

i Für Kinder gibt es durch Soziale Medien noch mehr Gefahren als früher – aber verteufeln wollen die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes Koblenz die Medien nicht. Eltern müssen sich mehr kümmern, fordern sie. dpa/Annette Riedl. picture alliance/dpa/Annette Riedl

Dass Kinder behütet und gefahrlos aufwachsen, ist leider nicht selbstverständlich. Gewalt, Vernachlässigung oder sexuelle Übergriffe gehören bei manchen leider zum Alltag. Der Koblenzer Kinderschutzbund setzt sich für Kinder und Jugendliche ein.

Seit 55 Jahren gibt es den Kinderschutzbund in Koblenz, nun seit einigen Jahren schon in den Räumen der Kufa in der Mayer-Albert-Straße. Was klein begann, ist mittlerweile eine wichtige Anlaufstelle mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen Aufgaben.







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