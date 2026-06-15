Sind Social Media schädlich?
Koblenzer Kinderschutzbund: Die Arbeit wird immer mehr
Für Kinder gibt es durch Soziale Medien noch mehr Gefahren als früher – aber verteufeln wollen die Mitarbeiterinnen des Kindersc
Für Kinder gibt es durch Soziale Medien noch mehr Gefahren als früher – aber verteufeln wollen die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes Koblenz die Medien nicht. Eltern müssen sich mehr kümmern, fordern sie.
dpa/Annette Riedl. picture alliance/dpa/Annette Riedl

Dass Kinder behütet und gefahrlos aufwachsen, ist leider nicht selbstverständlich. Gewalt, Vernachlässigung oder sexuelle Übergriffe gehören bei manchen leider zum Alltag. Der Koblenzer Kinderschutzbund setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. 

Lesezeit 4 Minuten
Seit 55 Jahren gibt es den Kinderschutzbund in Koblenz, nun seit einigen Jahren schon in den Räumen der Kufa in der Mayer-Albert-Straße. Was klein begann, ist mittlerweile eine wichtige Anlaufstelle mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen Aufgaben.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren