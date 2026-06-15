Dass Kinder behütet und gefahrlos aufwachsen, ist leider nicht selbstverständlich. Gewalt, Vernachlässigung oder sexuelle Übergriffe gehören bei manchen leider zum Alltag. Der Koblenzer Kinderschutzbund setzt sich für Kinder und Jugendliche ein.
Lesezeit 4 Minuten
Seit 55 Jahren gibt es den Kinderschutzbund in Koblenz, nun seit einigen Jahren schon in den Räumen der Kufa in der Mayer-Albert-Straße. Was klein begann, ist mittlerweile eine wichtige Anlaufstelle mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen Aufgaben.