Koblenzer Kinderklinik: Riesenspende hilft Leben retten 19.12.2025

i Einen symbolischen Scheck mit einer riesigen Spendensumme kann Corinna Gerhards an die Kinderklinik am Kemperhof übergeben. Mit diesem Geld sollen vor allem Frühchen, kranke Neugeborene und ihre Familien unterstützt werden, etwa durch wohnlichere Zimmer und psychologische Angebote. Alexej Zepik

Wenn ein Baby als Frühchen auf die Welt kommt, ist es kaum mehr als eine Handvoll Mensch. Damit die Kleinen eine Chance haben, geben die Ärzte und Teams im Perinatalzentrum am Koblenzer Kemperhof Tag und Nacht alles. Und sie sind nicht allein.

Dankbarkeit liegt in der Luft an diesem Spätnachmittag vor der Kinderklinik am Koblenzer Kemperhof. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik haben sich versammelt, zudem Spender und Familien, die hier in der Kinderklinik betreut wurden oder werden.







