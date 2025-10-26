Verein rettet Fundtiere Koblenzer Katzenhilfe sucht ein neues Zuhause Martin Ingenhoven 26.10.2025, 14:00 Uhr

i Claudia Ludewig (links) und Birgit Buchholz haben ihr Leben ganz in den Dienst des ehrenamtlichen Tierschutzes gestellt. Martin Ingenhoven

Die Koblenzer Katzenhilfe kümmert sich um Fundkatzen und Streuner. Die Vierbeiner kommen bisher in einem Katzenhaus in Neuendorf unter. Doch für dieses Domizil erhielt der Verein kürzlich die Kündigung.

Neuendorf gilt als sozialer Brennpunkt in Koblenz. Das ist die Nachbarschaft, in der die Koblenzer Katzenhilfe ihr Katzenhaus in einem ehemaligen Ladengeschäft betreibt. Und dennoch sind sich Claudia Ludewig und Birgit Buchholz sicher, dass der Verein, der sich um Streunerkatzen kümmert, genau hierhin gehört – vor allem mit den Plänen, die man für Tier und Mensch hat.







