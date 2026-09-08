Fachleute äußerten sich Koblenzer Innenstadt: Wie kam es zu dieser Experten-Runde? Matthias Kolk 08.09.2026, 10:21 Uhr

i Im Sommer 2025 stand ein Membrandach der Hochschule zu Testzwecken und zur Verschattung auf dem Koblenzer Zentralplatz. Auch einige Fachleute sehen in dem Thema, wie man Hitze begegnet, ein wichtiges für die Innenstadtentwicklung. Thomas Frey/picture alliance/dpa

Fast vier Stunden referierten neun Personen im Koblenzer Stadtrat über die Entwicklung von Innenstädten generell und besonders der in Koblenz. Aber wer entschied eigentlich, welche Fachleute zu Wort kommen? Wir erklären die Hintergründe.

Neun Fachleute äußerten im Koblenzer Stadtrat ihre Gedanken zur Innenstadt und wie sie sich in der Zukunft entwickeln sollte, könnte oder müsste. Aber wer bestimmte eigentlich die neun Personen, die vor die Stadtpolitik traten? Wir erklären die Hintergründe.







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