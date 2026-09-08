Fast vier Stunden referierten neun Personen im Koblenzer Stadtrat über die Entwicklung von Innenstädten generell und besonders der in Koblenz. Aber wer entschied eigentlich, welche Fachleute zu Wort kommen? Wir erklären die Hintergründe.
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Neun Fachleute äußerten im Koblenzer Stadtrat ihre Gedanken zur Innenstadt und wie sie sich in der Zukunft entwickeln sollte, könnte oder müsste. Aber wer bestimmte eigentlich die neun Personen, die vor die Stadtpolitik traten? Wir erklären die Hintergründe.