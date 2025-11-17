Koblenzer Immobilienhändler erscheint nicht zum Prozess

Die Anklageliste ist lang: Der Koblenzer (Schrott-)Immobilienbesitzer soll giftige Stoffe in Kellern in Koblenz-Neuendorf gelagert, gewerbsmäßig betrogen, illegal eine Waffe besessen haben. Jetzt sollte der Prozess gegen ihn und seine Frau beginnen.
Waffenbesitz, gewerbsmäßiger Betrug, Umweltverschmutzung und einiges mehr: Die Anklagepunkte, die dem Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler vorgeworfen werden, kamen im Gerichtssaal gar nicht erst zur Sprache. Denn: Der 51-Jährige und seine teilweise mitbeschuldigte Ehefrau blieben dem Prozessauftakt fern.