Illegaler Waffenbesitz & Co Koblenzer Immobilienhändler erscheint nicht zum Prozess 17.11.2025, 06:30 Uhr

i Ein jahrelang als Schandfleck bezeichnetes Grundstück in Koblenz-Neuendorf: Auf dem Hefje-Areal lagerte der angeklagte Koblenzer giftiges Material in Gewölbekellern, bis im Sommer 2023 Ermittlungen einsetzen. Das Bild wurde im Herbst 2024 aufgenommen. Katrin Steinert

Die Anklageliste ist lang: Der Koblenzer (Schrott-)Immobilienbesitzer soll giftige Stoffe in Kellern in Koblenz-Neuendorf gelagert, gewerbsmäßig betrogen, illegal eine Waffe besessen haben. Jetzt sollte der Prozess gegen ihn und seine Frau beginnen.

Waffenbesitz, gewerbsmäßiger Betrug, Umweltverschmutzung und einiges mehr: Die Anklagepunkte, die dem Koblenzer (Schrott-)Immobilienhändler vorgeworfen werden, kamen im Gerichtssaal gar nicht erst zur Sprache. Denn: Der 51-Jährige und seine teilweise mitbeschuldigte Ehefrau blieben dem Prozessauftakt fern.







