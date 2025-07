Die Transdev Vertrieb GmbH hat den Verkauf von Nah- und Fernverkehrskarten am Koblenzer Hauptbahnhof übernommen. Trotzdem soll es für das DB-Reisezentrum eine Zukunft geben. Wie sie aussieht und warum das Fahrgästen gar nicht so viel Mehrwert bringt.

Wer aktuell samstags oder sonntags ein Zugticket am Schalter im Reisezentrum im Koblenzer Hauptbahnhof kaufen will, steht vor verschlossenen Türen. Am Wochenende hat das DB-Reisezentrum nicht mehr geöffnet. „Der Service ist auf dem Niveau eines Dorfes“, schimpft ein Vielbahnfahrer gegenüber unserer Zeitung. Doch für die aktuelle Situation gibt es eine Erklärung – und es ist Besserung in Sicht.

In Koblenz hat das Reisezentrum nur noch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. In Remagen, Andernach oder Cochem hat die Bahn zuletzt ihre Reisezentren sogar komplett geschlossen, nachdem Transdev den Vertrieb an den Bahnhöfen übernommen hat. Auch in Koblenz übernimmt der größte private Mobilitätsanbieter des Landes. Allerdings ist die Schließung der Servicestelle kein Automatismus, wie sich zeigt. Aber dazu später mehr.

i Im Reisezentrum finden Fahrgäste Personal, das ihnen bei Fragen und Anliegen weiterhilft. Matthias Kolk

Transdev erhält den Zuschlag bei Ausschreibung

Zunächst zur Ist-Situation: Die Fahrkartenautomaten wurden bereits vor einigen Wochen von Transdev umgerüstet. Künftig wird das Unternehmen auch ein eigenes Fahrgastzentrum am Hauptbahnhof betreiben, ganz in der Nähe des DB-Reisezentrums, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Fahrgäste können in der Vertriebsstelle von Personal beraten werden, können Bahntickets kaufen oder sich über Fahrpläne informieren. „Das Aufgabenspektrum der Fahrgastzentren orientiert sich stark an den bisherigen Reisezentren“, erklärt der SPNV-Nord.

i Neben dem Reisezentrum der Bahn ist eine Fläche aktuell unbesetzt. Ob hier das neue Fahrgastzentrum der Transdev einkehrt? Matthias Kolk

Als Organisator des Zugnahverkehrs hatte der Zweckverband die Vertriebsdienstleistungen an den Bahnhöfen im nördlichen Rheinland-Pfalz 2024 neu vergeben. Den Zuschlag für zehn Jahre mit Option auf zwei weitere erhielt die Transdev Vertrieb GmbH – sowohl für den Betrieb von Fahrkartenautomaten als auch für den personenbedienten Verkauf. Transdev habe das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, erklärt der SPNV-Nord die Wahl.

Dass die DB-Reisezentren in einigen Bahnhöfen in der Folge geschlossen wurden, hatte offenbar vor allem organisatorische Gründe. „Durch den Wechsel des Vertriebspartners müssen die Räumlichkeiten im vereinbarten Zustand übergeben werden“, erklärt der SPNV-Nord hierzu. In Koblenz ist das anders: Hier soll das DB-Reisezentrum zusätzlich zum neuen Fahrgastzentrum bestehen bleiben. Das bestätigten sowohl der SPNV-Nord als auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Zeitung.

i Tausende Fahrgäste frequentieren täglich den Koblenzer Hauptbahnhof. Matthias Kolk

Zwei Stellen für den gleichen Service

Der Verbleib des DB-Reisezentrums wirft aber durchaus Fragen auf. Denn wirklich mehr Service springt für Fahrgäste durch die Existenz von zwei Servicestellen nicht heraus. Im Reisezentrum sollen künftig nur noch Fernverkehrskarten verkauft werden. Allerdings wird genau das auch im Fahrgastzentrum der Transdev möglich sein, wie das Unternehmen mitteilt. „Wir werden in dem Fahrgastzentrum in Koblenz sowohl Nahverkehrs- als auch Fernverkehrstickets anbieten“, so die Pressestelle der Transdev.

Die Existenz zweier Servicestellen erscheint auch aufgrund einer weiteren Entwicklung verwunderlich: In den vergangenen Jahren sind die Fahrkartenkäufe in den Reisezentren der Deutschen Bahn deutlich zurückgegangen. „Mittlerweile werden neun von zehn Tickets im Fernverkehr digital gekauft sowie über 70 Prozent des Umsatzes im Nahverkehr digital erzielt“, so die Bahnsprecherin.

Eröffnungstermin ist noch offen

Trotzdem: Nicht alle Zuggäste sind digital unterwegs, der persönliche Service an so hoch frequentierten Bahnhöfen wie in Koblenz bleibt weiter wichtig, meint zumindest ein Fahrgast aus Koblenz im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit der Eröffnung des Transdev-Fahrgastzentrums soll der Service am Koblenzer Hauptbahnhof schon bald wieder erhöht werden.

Wann genau, das ist noch unklar. Der SPNV-Nord spricht auf Anfrage von „Anfang August“, Transdev selbst drückt dagegen auf die Bremse: „Wir können zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen genauen Eröffnungstermin des Fahrgastzentrums im Koblenzer Hauptbahnhof benennen. Momentan sind wir in der Abstimmung der Designentwürfe mit den umsetzenden Gewerken.“ Der Umbau solle aber schnellstmöglich begonnen und abgeschlossen werden.

Wann das neue Fahrgastzentrum geöffnet hat

Das Fahrgastzentrum der Transdev in Koblenz soll nach Angaben des SPNV-Nord montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein.