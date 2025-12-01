Koblenzer Hauptbahnhof gilt als „eher friedlich“

Viele Menschen fühlen sich in der Nähe des Koblenzer Bahnhofs unsicher – aber aus Sicht von Ordnungskräften ist der Ort eher unauffällig. Allerdings nimmt die Zahl der Taschendiebstähle zu – und die Täter werden immer raffinierter.

Der Koblenzer Hauptbahnhof ist regelmäßig Thema beim Kriminalpräventiven Rat. Hier werden, auch für die Öffentlichkeit zugänglich, zweimal jährlich Themen behandelt, die Sicherheit und Ordnung in der Stadt betreffen.

Nach Aussage der für den Bahnhof zuständigen Bundespolizei ist

Koblenz, im Vergleich mit anderen Städten der gleichen Größenordnung, eine wirklich sichere Stadt.