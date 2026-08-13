Neue Bus-Wartehäuschen für Koblenz: Insgesamt 120 Wartehallen werden durch neue ersetzt. Abgebaut wurden viele schon vor Monaten. Jetzt gibt es an einigen Haltestellen wieder einen Unterstand. Was der kann – und wo die nächsten gebaut werden.
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Verwundert waren manche Fahrgäste, als schon vor vielen Monaten die ersten Bus-Wartehäuschen an Haltestellen in Koblenz abgebaut wurden. Wo unterstellen, wenn es mal regnet? Auf Ersatz musste man stellenweise lange Zeit warten. Im Juli wurden die ersten neuen Wartehallen aufgebaut – und viele weitere sollen folgen.