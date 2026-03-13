Landtagswahl RLP am 22. März
Koblenzer Hacke-Dietze (FDP), ein „Hippie im Maßhemd“ 
Hubertus Hacke-Dietze lebt mit seiner Familie im Koblenzer Stadtteil Güls und kämpft für die FDP ums Direktmandat im Wahlkreis 9
Katrin Steinert

Hubertus Hacke-Dietze weiß, dass die Chance, einen Platz im nächsten Mainzer Landtag zu ergattern, für einen FDP-Kandidaten denkbar gering ist. Dennoch ist der Koblenzer im Wahlkampf überwiegend frohgemut unterwegs. Eine Begegnung in Güls. 

Lesezeit 5 Minuten
Hubertus Hacke-Dietze wirkt wie der Prototyp eines FDP-Politikers: Schmal geschnittenes weißes Oberhemd, graublaue Stoffhose im Chinostyle, dazu braune Lederschuhe, dunkle Brille – und die etwas längeren kurzen Haare streicht sich der studierte Volkswirt lässig mit der Hand nach hinten.

