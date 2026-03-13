Hubertus Hacke-Dietze weiß, dass die Chance, einen Platz im nächsten Mainzer Landtag zu ergattern, für einen FDP-Kandidaten denkbar gering ist. Dennoch ist der Koblenzer im Wahlkampf überwiegend frohgemut unterwegs. Eine Begegnung in Güls.
Hubertus Hacke-Dietze wirkt wie der Prototyp eines FDP-Politikers: Schmal geschnittenes weißes Oberhemd, graublaue Stoffhose im Chinostyle, dazu braune Lederschuhe, dunkle Brille – und die etwas längeren kurzen Haare streicht sich der studierte Volkswirt lässig mit der Hand nach hinten.