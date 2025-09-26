Drei Fragen an Rektor Janser Koblenzer Grundschule ist sportlich ausgezeichnet 26.09.2025, 14:00 Uhr

i Schulkinder flitzen über den Pausenhof: Bewegung, Spiel und Sport sind für Schüler (Symbolbild) wichtig, auch, um sich im Unterricht besser konzentrieren zu können. Darauf wird in der Grundschule in Koblenz-Rübenach besonders viel Wert gelegt. Christian Schwier - stock.adobe.com

Bewegung tut gut. Dass sie auch hilft, sich besser zu konzentrieren, wissen wohl die wenigsten. Besonders für Kinder ist körperlicher Ausgleich zum Lernen wichtig. Drei Fragen an den Rektor der Grundschule in Rübenach, die als vorbildlich gilt.

Als erste Grundschule von Koblenz – und eine der wenigen in Rheinland-Pfalz – ist die Rübenacher Grundschule vor Kurzem offiziell als „Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport“ ausgezeichnet worden. David Janser, der die Schule seit bald drei Jahren leitet, ist selbst Sportlehrer und Fachberater für Sport für die städtischen Grundschulen – gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Stein (Weitersburg).







