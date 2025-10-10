Ort der Kinderrechte Koblenzer Grundschüler zeigen ihre Kunst im Rathaus Wolfgang Lucke 10.10.2025, 18:00 Uhr

i Im Beisein von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs enthüllen die Kinder ihre Kunstwerke. Wolfgang Lucke

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet das Recht auf Beteiligung. Mit diesem Recht hat sich die Klasse 4b der Regenbogenschule Lützel beschäftigt und ihre Gedanken dazu zu Kunst gemacht. Diese Kunstwerke wurden im Rathaus ausgestellt.

Turbulente Vernissage im Koblenzer Rathaus: Die Klasse 4b der Regenbogengrundschule Lützel zeigte die Ergebnisse eines spannenden Projekts. Ihre Gedanken zum Thema Kinderrechte brachten die Schülerinnen und Schüler ins farbenprächtige wie aussagekräftige Plakatformat.







