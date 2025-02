14 Anzeigen bei der Polizei Koblenzer Grünen-Kandidatin Kim Theisen wird bedroht 12.02.2025, 11:43 Uhr

i Kim Theisen, Grünen-Kandidatin für den Koblenzer Wahlkreis 198 Matthias Kolk/Archiv

Beleidigungen gegen ihre Person sind für Grünen-Politikerin Kim Theisen nichts Neues. Auf Facebook haben sie jüngst aber eine neue Dimension erreicht. In den Kommentaren drohen Nutzer ihr mit Prügel und Waffengewalt. Die Polizei ermittelt.

Statt am Montag nach der Arbeit gemächlich in den Feierabend zu gehen, hat Kim Theisen die Zeit damit verbracht, Menschen bei der Polizei anzuzeigen. Auf einem Facebook-Post mit der Überschrift „Triff mich am Wahlstand“, der einen Termin am Samstag in Bad Ems ankündigte, prasste nämlich ein Schwall mit übelsten Bedrohungen auf die junge Bundestagswahlkandidatin der Grünen für den Koblenzer Wahlkreis 198 ein.

