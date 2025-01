Anton Hofreiter zu Gast Koblenzer Grüne verzichten auf eigene Security 20.01.2025, 14:41 Uhr

i Anton Hofreiter (Symbolbild) kommt nach Güls. Stefan Puchner. picture alliance/dpa

In Montabaur hatten die Grünen eine Veranstaltung mit Anton Hofreiter von Securitys sichern lassen. Das ist in Koblenz – Hofreiter kommt im Februar – nicht nötig, heißt es vom dortigen Kreisvorstand der Partei.

Die Koblenzer Grünen verzichten darauf, ihre Veranstaltung mit Anton Hofreiter in Güls von Sicherheitskräften schützen zu lassen. Das bestätigte der Koblenzer Kreisvorstand auf Nachfrage unserer Zeitung. „Für unsere anstehenden Veranstaltungen gibt es keinerlei Hinweise einer drohenden Gefahr, wir blicken also positiv und gut vorbereitet auf diese“, heißt es in einem Antwortschreiben der Partei mit Blick auf den bereits ausgebuchten Besuch des ...

