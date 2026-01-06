Koblenzer Grüne und SPD setzen auf Kandidatin Dlovani

Geht es nach den Chefs von Koblenzer Grünen und SPD, ist ganz klar, wen die CDU als Bürgermeisterkandidatin nominieren sollte: Zemfira Dlovani. Vor dem Kreisparteitag der Union stellt sich die entscheidende Frage: Sehen das die Mitglieder auch so?
Die Koblenzer Kreisverbandschefs von Grünen und SPD sprechen sich klar für Zemfira Dlovani (46 Jahre) als Bürgermeisterkandidatin der Union aus. Durch diese Ansagen steckt die Koblenzer CDU – vielmehr stecken ihre Mitglieder – in einer Zwickmühle. Bekannt ist: Ohne die Stimmen dieser beiden Fraktionen wird eine Kandidatin oder ein Kandidat bei der geheimen Wahl im Stadtrat Ende März kaum eine Chance haben.