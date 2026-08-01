Event Rhein in Flammen
Koblenzer Grüne fordern, über Feuerwerk nachzudenken
Das traditionelle Feuerwerk wird von der Festung Ehrenbreitstein aus gezündet. Angesichts der trockenen Hänge fordern die Koblen
Das traditionelle Feuerwerk wird von der Festung Ehrenbreitstein aus gezündet. Angesichts der trockenen Hänge fordern die Koblenzer Grünen, das Event für die Zukunft neu aufzustellen.
Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Schon seit vielen Jahren laufen Debatten darüber, ob das Feuerwerk bei Rhein in Flammen noch zeitgemäß ist – in diesem Jahr im wahrsten Sinn des Worts befeuert durch die enorme Trockenheit und Brandgefahr. Die Koblenzer Grünen melden sich zu Wort.

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Die Grünen in Koblenz begrüßen, dass es bei Rhein in Flammen eine zweite Drohnenshow geben wird, und fordern wegen immer häufigerer Dürresommer eine Neubewertung des Feuerwerks. Das geht aus einer Pressemitteilung der Partei hervor.„Dass es in diesem Jahr bereits zwei Drohnenshows gibt, ist ein starkes Signal.
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