Paris, Mailand, New York – und nun auch Koblenz? Auch wenn die Aufreihung nicht ganz ernst gemeint ist: Ein neues Veranstaltungsformat kommt in die Koblenzer Innenstadt, mit dem der Görresplatz zum Laufsteg wird. Das ist geplant.

Eine Modenschau bringt Ende Mai einen großen Laufsteg in die Koblenzer Innenstadt: „Koblenz Couture“ ist der Name der neuen Veranstaltung, die am Samstag, 30. Mai, 12 bis 22 Uhr Premiere feiert. Der

Brunnen am Josef-Görres-Platz wird dann zu einem offenen Laufsteg mit Bühne, auf denen lokale Händlerinnen und Händler gemeinsam ihre Kollektionen präsentieren.