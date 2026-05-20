Lokalen Einzelhandel stärken
Koblenzer Görresplatz wird bei Modenschau zum Catwalk
Auch in Kirn gab es schon eine Modenschau in der Innenstadt. Der dortige Steinweg wurde zum Laufsteg. Nun ist eine Veranstaltung
Auch in Kirn gab es schon eine Modenschau in der Innenstadt. Der dortige Steinweg wurde zum Laufsteg. Nun ist eine Veranstaltung am Koblenzer Görres-Platz geplant.
Sebastian Schmitt

Paris, Mailand, New York – und nun auch Koblenz? Auch wenn die Aufreihung nicht ganz ernst gemeint ist: Ein neues Veranstaltungsformat kommt in die Koblenzer Innenstadt, mit dem der Görresplatz zum Laufsteg wird. Das ist geplant.

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Eine Modenschau bringt Ende Mai einen großen Laufsteg in die Koblenzer Innenstadt: „Koblenz Couture“ ist der Name der neuen Veranstaltung, die am Samstag, 30. Mai, 12 bis 22 Uhr Premiere feiert. Der Brunnen am Josef-Görres-Platz wird dann zu einem offenen Laufsteg mit Bühne, auf denen lokale Händlerinnen und Händler gemeinsam ihre Kollektionen präsentieren.

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