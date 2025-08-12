Zum Feierabend wird’s chillig
Koblenzer Genussmarkt lockt mit neuem Programm
Gemütlich bei einem Glas Wein und einem Snack den Arbeitstag ausklingen lassen: Das soll beim Dillemarkt in Koblenz möglich sein.
Ein gemeinsamer Wein, ein kleiner Snack, ein schönes Gespräch: Der Feierabend- und Genussmarkt in der Koblenzer Schloßstraße findet am Donnerstag erstmals statt. Was die Besucher dort erwartet. 

Der erste Koblenzer Genussmarkt, der den Namen Dillemarkt trägt, findet am Donnerstag, 14. August, von 14 bis 18 Uhr in der Schloßstraße statt. Das Angebot schließt sich dabei nahtlos an den regulären Wochenmarkt an.

Laut Veranstalter können sich die Besuchenden „auf eine bunte Auswahl an Foodtrucks, Feinkostständen und Getränkebars – von herzhaft bis süß mit Fokus auf Regionalität“ freuen. Zudem wird ein kleines Kunst- und Kulturprogramm mit Live-Musik, Mitmachaktionen oder kleinen Theaterformaten versprochen.

Der Dillemarkt soll fortan bis September jeweils am zweiten Donnerstag im Monat stattfinden. Mit diesem neuen Feierabend- und Genussangebot wollen die Veranstalter die Schloßstraße beleben, neue Kunden anziehen und ein schönes Draußen-Event für die Stadt bieten.

Veranstalter sind das Koblenz-Stadtmarketing, der Verein BID Schloßstraße und die Wirtschaftsförderung der Stadt. Unterstützt wird der Markt von der Förderinitiative Innenstadt-Impulse des Landes Rheinland-Pfalz.

Top-News aus der Region