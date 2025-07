Akrobaten, Straßenkünstler, Comedians: Sie bevölkern am kommenden Wochenende wieder die Festung Ehrenbreitstein. Sie jonglieren, sie zaubern, sie schweben scheinbar schwerelos durch die Luft, sie laufen als märchenhafte Walking Acts übers Gelände oder machen Witze. Doch wie schafft man es, jedes Jahr etwas Neues auf die Beine zu stellen?

i Das Karussell dreht sich mit Kindern und dem Pianisten. Hier kann man einen Moment der Ruhe finden. Peggy Godreuil/Caux Estuaire

Janis Wilkes, der das Programm seit drei Jahren zusammenstellt, ist überzeugt: Auch in diesem Jahr wird es wieder ein paar Überraschungen geben, die es auch für Besucher lohnend machen, die regelmäßig zur Gauklerfestung gehen. Das Duo E1NZ nennt er ganz besonders, eine Truppe, die Zirkus und Schauspiel verbindet und sowohl bei der Gala am Freitagabend als auch auf der Sparkassenbühne am Samstag und Sonntag ihr Programm zeigt.

i Janis Wilkes bucht das Programm unter anderem für das Gauklerfest. Marco Thoennes

Und auch das Karussell sei ganz toll, das auch im vergangenen Jahr schon dabei war, sagt Janis Wilkes. Es gehört eigentlich zum Kinderprogramm, ist aber auch für Erwachsene gedacht: Auf einer Art Karussell steht ein Klavier, und man kann sich auf die andere Seite setzen und drehen lassen, während der Pianist ein Lied spielt. „Das ist ganz am Rand des Geschehens, sodass man im Trubel einen ganz ruhigen Moment erleben kann“, sagt Wilkes begeistert.

i Auf dem ganzen Gelände der Festung wie hier auf dem Oberen Schlosshof treten die Künstler auf, das Bild ist aus dem Jahr 2024. Marco Thoennes

Wie die Künstler zur Gauklerfestung kommen, ist ganz unterschiedlich. Manche lernt Berti Hahn kennen, der in der Jury eines renommierten Kleinkunstfestivals sitzt, manche lernen Wilkes und seine Kollegen kennen, wenn sie zu einer Messe nach Freiburg fahren. Und viele bewerben sich auch beim Café Hahn, denn das Koblenzer Gauklerfest ist bekannt und renommiert. „Wir könnten allein aus den Bewerbungen fünf- bis sechsmal das Festival füllen“, sagt Wilkes.

Früher war das Fest übrigens in der Altstadt beheimatet. Als die Finanzierung für das damals weitgehend eintrittsfreie Event immer schwieriger wurde, fand es ab 2013 erstmals in der Festung statt. Geplant war zunächst, es in ungeraden Jahren auf der Festung und in geraden in der Altstadt zu feiern. Doch dieser Wechsel hielt nicht lange an, seit 2015 sind die Gaukler fest in der Festung zu Hause.

Programm für die ganze Familie

Und genießen dort ebenso wie die Zuschauer das Ambiente. Auch wenn manche noch den Zeiten in der Altstadt nachtrauern, wird das Gauklerfest im Festungsgelände gut angenommen. Wie gut, das hängt natürlich auch vom Wetter ab: Wenn es dauerhaft regnet oder viel zu heiß ist, dann sind die Besucherzahlen nicht so hoch. In diesem Jahr sieht es aber eigentlich ganz gut aus: Vor allem für Samstag ist das Wetter gut gemeldet, Anfang 20 Grad und trocken – perfektes Wetter für Besucher, Künstler und diejenigen, die an Food- oder Hippiemarkt-Ständen ihr Geschäft machen wollen. Denn auch daraus finanziert sich das Gauklerfest, neben Zuschüssen, Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern. „Uns ist es wichtig, dass die Eintrittskarten auch für Familien noch im bezahlbaren Rahmen sind“, sagt Wilkes.

Programm und Tickets

Das Gauklerfest ist am Wochenende, 25. bis 27. Juli, auf verschiedenen Bühnen im Festungsgelände. Der Freitagabend startet mit der Varieté-Gala auf der Sparkassen-Bühne, bei der ausgewählte Künstler mitwirken, so der Veranstalter. Am Sonntagabend erwartet die Gäste traditionell ab 18 Uhr das große Finale, bei dem die besten Artisten des Festivals auf der Bühne noch einmal ihr Können unter Beweis stellen.

Samstag und Sonntag gibt es tagsüber (ab 11 Uhr) an den verschiedenen Standorten wie Lange Linie , Hauptgraben, Sparkassenbühne, Oberer Schlosshof, Festungskirche, Kuppelsaal und anderen ein bunt gemischtes Programm. Der Eintritt kostet für drei Tage 30 Euro. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 17 Euro, mit Seilbahn 28, ermäßigt für Kinder, Schüler, Studenten 8,50 beziehungsweise 14,50 Euro. Es gibt weitere Familienermäßigungen. Für Mitglieder des Fördervereins Kultur im Café Hahn sowie Dauerkarteninhaber der Festung und Kinder bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt frei.