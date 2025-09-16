Die zweite Auflage des städtischen Flohmarkts in Koblenz hat wieder Tausende Besucher in die Stadt gelockt. Die Koblenz-Touristik zieht ein Fazit zu dem Event – und richtet den Blick schon auf die nächste(n) Ausgabe(n) in 2026.

Offenbar hatten einige der eher schlechten Wettervorhersage zu viel getraut. Denn aus Sorge vor Regen blieben manche der 500 Standbetreiber dem städtischen Flohmarkt am Samstag fern, obwohl sie einen der sehr schnell vergriffenen Plätze ergattert hatten. Das Wetter war letztlich dann doch besser als erwartet – und zog Tausende Besucher in die Nähe des Deutschen Ecks, wie die Koblenz-Touristik in ihrem Flohmarkt-Fazit verkündet.

Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher waren am Samstag zu den vielen Ständen gekommen, bei denen es vor allem extrem viel Kleidung zu kaufen gab, aber auch einige Sammlerstücke, Spiele und mehr. „Trotz kleinerer Lücken bei den Ausstellern war die Stimmung ausgesprochen positiv“, resümiert die Koblenz-Touristik gegenüber unserer Zeitung.

i Viel los war am Samstag beim Flohmarkt in Koblenz. Alexej Zepik

Ausverkauft waren auch die Standplätze für den Flöhchenmarkt von Kindern für Kinder, der auf der Wiese neben dem Biergarten am Peter-Altmeier-Ufer stattfand. Für Eltern und Begleitpersonen hatte der Veranstalter extra Kinderfinder-Armbänder bereitgestellt, diese „wurden fleißig verteilt und genutzt“, so die Koblenz-Touristik.

Spannend ist beim Flohmarkt auch immer, ob das mit dem Auf- und Abbau der vielen Stände klappt. Standbetreiber mussten am Samstag bereits sehr früh am Morgen zum Aufbau erscheinen. Verschlafen hatten aber wohl die wenigsten. „Die An- und Abfahrten zu den Ständen konnten planmäßig und nur mit minimalem zeitlichem Verzug stattfinden“, teilt die Koblenz-Touristik mit.

Die nächsten Termine für den Städtischen Flohmarkt Koblenz stehen bereits fest. Am 11. April 2026 und am 12. September 2026 soll es erneut buntes Markttreiben am Konrad-Adenauer-Ufer und hinter dem Deutschen Eck geben.