Brand in Vorstadt Koblenzer Feuerwehr rettet acht Personen aus Haus Jan Lindner 27.10.2026, 14:32 Uhr

i In der Koblenzer Vorstadt hat am Dienstagmittag eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Niklas Treppner/dpa

In der Koblenzer Vorstadt hat am Dienstagmittag eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz – und musste Menschen aus dem Haus retten.

Der Einsatz begann um 11 Uhr, eine Stunde später waren die Löscharbeiten beendet: In der Koblenzer Vorstadt hat am Dienstagmittag eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Das teilte die Berufsfeuerwehr mit.Demnach wurde der Integrierten Leitstelle gegen 11 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl beziehungsweise einer Dachgeschosswohnung in der Chlodwigstraße gemeldet.







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