Für Aufsehen hat am Dienstag ein Einsatz der Feuerwehr mit Drehleiter mitten in der Koblenzer Altstadt gesorgt. Auslöser war ein Anruf bei der Polizei, dass sich Kinder auf einem Hausdach befinden.

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei in Koblenz gemeldet, dass sich zwei Mädchen auf einem Hausdach am Altlöhrtor mitten in der Innenstadt befinden. „Das konnten die Einsatzkräfte vor Ort auch so bestätigen“, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Neben der Polizei und dem Ordnungsamt rückten auch das DRK und die Koblenzer Feuerwehr samt Höhenrettern aus.

Zunächst hätten die zwei Mädchen selbst vom Dach zurückklettern wollen. „Aus Fürsorge- und Sicherheitsgründen“ habe die Feuerwehr es jedoch vorgezogen, die beiden Kinder mithilfe einer Drehleiter vom Dach zu holen, so die Polizei. Da der Einsatz an einem Ferientag mitten in der Koblenzer Fußgängerzone stattfand, zog er am Dienstagnachmittag viele Blicke auf sich.