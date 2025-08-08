Es sind noch sechs Wochen, dann wird ein neuer Koblenzer Oberbürgermeister gewählt. Die Koblenzer FDP hat sich jetzt für CDU-Kandidat Ernst Knopp ausgesprochen. Dieser hatte sich wie Amtsinhaber David Langner bei der FDP vorgestellt.

Vier Männer haben ein gemeinsames Ziel und arbeiten doch gegeneinander: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Die Koblenzer FDP schickt keinen eigenen Kandidaten ins Rennen, unterstützt aber Knopp.

Das teilte die FDP jetzt mit. In einer Pressemeldung heißt es: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Gerade auch, weil wir diesmal keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt haben.“ Knopp und Langner seien respektable Kandidaten, beide hätten sich den Vorstandsmitgliedern persönlich vorgestellt, ihre Ziele für Koblenz dargelegt, sich Fragen der Mitglieder gestellt. Zudem habe die FDP zehn Wahlprüfsteine entwickelt, die „wir für die Zukunft unserer Stadt als elementar wichtig sehen. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Wahlprüfsteine hatte Knopp die besseren Ideen und Antworten“, meint Christoph Schöll, FDP-Fraktionschef im Stadtrat.

Ratsmitglied David Hennchen ergänzt: „Wir haben mit Ernst Knopp einen Kandidaten, der unsere Themen ernst nimmt, liberale Impulse aufgreift und glaubwürdig signalisiert hat, dass er mit uns gemeinsam an einem modernen Koblenz arbeiten will.“ Koblenz stehe wie viele Kommunen vor schwierigen Zeiten. Deshalb sei es mit dem „Verwalten von Problemen nicht mehr getan“.

Die Koblenzer FDP sei davon überzeugt, dass Knopp mit seiner „langjährigen Erfahrung mit Digitalisierung für die notwendigen Reformen in Koblenz sorgen kann“. FDP-Kreischef Sven Schilling sagt: „Unsere Haltung ist klar: Koblenz kann mehr. Mehr Transparenz, mehr digitale Bürgernähe, mehr wirtschaftliche Vernunft und mehr Freiheit für neue Ideen.“

Für diesen Kurs sieht die FDP in Knopp den derzeit „überzeugendsten Partner – und setzt auf einen kooperativen, aber auch kritischen Weg in der neuen Amtszeit“. Letztlich habe sich der Kreisvorstand mit großer Mehrheit (zwei Nein-Stimmen) für die Wahlempfehlung für Ernst Knopp ausgesprochen. Der erste Wahlgang findet am 21. September statt.