Polizei kontrolliert Koblenzer Fahrradstraße: Autofahrer zahlen Knöllchen Doris Schneider 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Am Nachmittag in der Koblenzer Casinostraße: Die Polizei kontrolliert, ob die Autofahrer in der Fahrradstraße hier als Anlieger unterwegs sind und es somit erlaubt ist. Doris Schneider

Ob die Autofahrer wissen, dass sie etwas Verbotenes tun oder wirklich keine Ahnung haben, macht keinen großen Unterschied: Bei Kontrollen in der Koblenzer Fahrradstraße hat die Polizei angebliche Anlieger zur Kasse gebeten.

„Das wusste ich nicht“, ist vermutlich der Satz, den die Beamtinnen und Beamten der Koblenzer Polizei am Nachmittag am häufigsten gehört haben. Sie haben in der Koblenzer Fahrradstraße in dem Abschnitt kontrolliert, in dem die Casinostraße zwischen Schloss- und Clemensstraße nur in Fahrtrichtung Altstadt und nur von Anliegern befahren werden darf – und innerhalb von eineinhalb Stunden 40 Verwarnungen ausgesprochen.







Artikel teilen

Artikel teilen