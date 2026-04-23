Eine Rheinquerung eingestellt Koblenzer Fähre: Verbindung nach Vallendar läuft weiter Doris Schneider 23.04.2026, 13:33 Uhr

i Über den Rhein zwischen dem Koblenzer Konrad-Adenauer-Ufer und Ehrenbreitstein ist in der Saison immer die Fähre gefahren. Doch damit ist jetzt Schluss. Doris Schneider

Der Schängel war ein beliebtes Fährschiff, mit dem man vom Koblenzer Pegelhaus nach Ehrenbreitstein übersetzen konnte – aber wirklich rege genutzt wurde es nicht (mehr). Deshalb ist der Fährbetrieb gestrichen. Betreiber Gilles nennt Hintergründe.

In den Sozialen Netzwerken wird das Aus der Rheinfähre Schängel in Koblenz bedauert. Und immer wieder sieht man Menschen am Anleger stehen, die auf das Schild in der Nähe des Pegelhauses schauen und enttäuscht von dannen ziehen. Zu dieser Saison hat die Firma Gilles, die den Betrieb an dieser Stelle 2015 übernommen hat, die Fähre eingestellt.







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