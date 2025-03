Koblenzer Erfinder: So können Krücken nicht umfallen

Es sind ganz normale Unterarmstützen, die der Kesselheimer Georg Uhlmann vor sich hat. Vor sich stehen hat, um genau zu sein. Und das ist das Erstaunliche. Denn jeder, der einmal auf die Hilfsmittel angewiesen war, weiß, wie schnell die Dinger von der Wand rutschen, wenn man sie dagegen lehnt. Und wie mühsam es ist, sie dann wieder aufzuheben – vor allem, wenn man schon etwas älter ist.

Genau diese Beobachtung hat den 90-Jährigen motiviert, sich mit der Problematik zu beschäftigen. Ein Orthopäde hat zudem Kontakt zu ihm gesucht: „,Sie müssen unbedingt was machen, um den Leuten zu helfen’, hat er gesagt“, berichtet Georg Uhlmann.

i Die Krücken stehen stabil. Doris Schneider

Aber so einfach war es gar nicht. Schon vor ein paar Jahren hatte Uhlmann sich mit dem Thema beschäftigt, die Pläne aber immer wieder verworfen. Denn eine Lösung, wie die beiden Krücken nicht mehr herumfliegen, ist zwar machbar, aber sie müsste ja auch einigermaßen kostengünstig und robust sein, damit sie eine Chance hat, wirklich in Serie und einigermaßen preiswert produziert zu werden und so wirklich vielen Menschen zu helfen. Das ist der Antrieb des studierten Maschinenbau-Ingenieurs, der sein ganzes Leben lang Erfindungen gemacht hat, rund 200 sind es insgesamt, schätzt er.

i Die Bolzen an den beiden Krücken werden ineinander gesteckt, so bleiben sie stabil. Doris Schneider

Und so funktioniert seine neueste Erfindung: An jeder der beiden Krücken ist eine kleine Stange befestigt, die nach hinten zeigt. Im Prototyp, den eine Firma aus Weißenthurm nach Uhlmanns Plänen gebaut hat, ist die Vorrichtung aus Edelstahl, aber das kann man später aus Kunststoff bauen, sagt Uhlmann. Benutzt man die Krücken, ragen die kurzen Stangen einfach nach hinten und stören nicht.

Und wenn dann beispielsweise ein Patient im Wartezimmer Platz nimmt, oder zu Hause am Kaffeetisch oder wo auch immer, dann steckt er die beiden Stangen ineinander – der Durchmesser der einen ist etwas größer als der der anderen – und schiebt sie zusammen. Ein Klicken ertönt, die Stangen sind mit einer Vorrichtung arretiert. Die kann man leicht lösen, wenn man die Krücken wieder benötigt.

Bis dahin aber ist es ein Leichtes, die beiden verbundenen Krücken gegen die Wand zu lehnen. Und auch wenn man denkt, sie müssten doch trotzdem umfallen: Sie stehen tatsächlich stabil wie ein Brett an der Wand, zeigt der Erfinder.

i Auch ohne Wand fallen die Krücken nicht um. Doris Schneider

„Und wenn nichts da ist, wo ich sie dran lehnen kann?“, fragt Georg Uhlmann und freut sich sichtlich auf das Staunen, das nun beim Betrachter folgt. Denn er dreht die verbundenen Krücken sozusagen auf den Kopf, sodass die Unterarmstützen unten sind und die Stöcke nach oben ragen, und stellt sie einfach auf den Boden. Die Krücken sind zusammen so ausbalanciert, dass sie einfach stehen bleiben.

„Der Mechanismus ist auch für Menschen mit entsprechender Einschränkung gut handhabbar.“

Das attestiert ein Orthopäde der Erfindung.

Das ist erstaunlich, attestieren ihm Nachbarn, die einmal auf Krücken angewiesen waren, und es attestiert ihm auch der Orthopäde, der den Anstoß zur Erfindung gegeben hat: „Der Mechanismus ist auch für Menschen mit entsprechender Einschränkung gut handhabbar“, ist in der Stellungnahme zu lesen.

Nun sucht Uhlmann eine Firma, die seine Erfindung produzieren kann. Seine bis dato jüngste, ein fahrbares Vakuum-Toilettenentsorgungsgerät für bettlägerige Patienten, wird von einer polnischen Firma hergestellt, berichtet der Kesselheimer.

Sein ganzes Leben lang hat Georg Uhlmann Dinge erfunden, „als Maschinenbau-Ingenieur hab ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht“, sagt er. Seine Bestrebung lag immer darin, für Menschen etwas Gutes zu entwickeln. Der bekannte Koblenzer Wolfgang Schütz hatte in einer Koblenzer Chronik vor zehn Jahren schon über Uhlmann geschrieben, hatte dessen Erfindungen im Bereich Abwasserklärung, aber auch einen bremsbaren Rollschlittschuh oder Fitness-Ergometer für Spielplätze hervorgehoben.

Zu Sport hat der Kesselheimer ohnehin eine ganz besondere Beziehung: „Ich war früher leidenschaftlicher Bodybuilder“, erzählt er, „das war schon fast eine Sucht“. Dann zeigt er ein Foto von vor 40 Jahren, als er Zweiter bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft im Bodybuilding in seiner Gewichtsklasse wurde: Der muskelbepackte Mann auf dem kleinen Schwarz-Weiß-Foto könnte in jedem Hollywoodfilm auftreten. „Ich mache heute noch 200 Liegestützen am Tag“, sagt Uhlmann und lächelt ein bisschen stolz.

Reich geworden ist der Erfinder nicht mit seinen Produkten, darum ging es auch nie. Viele seiner Erlöse aus den Erfindungen spendet er, an Notleidende, an Bedürftige. Was es bedeutet, Not zu leiden, weiß der aus Ostpreußen stammende Wahl-Koblenzer aus eigener Erfahrung: Seine Eltern starben früh, er wuchs im Waisenhaus auf, lebte später in einem Lehrlingsheim.

Doch das ist Geschichte. Nun schaut der Koblenzer in die Zukunft und hofft, dass sich eine Firma für sein neuestes Produkt interessiert. Denn dies „stellt einen wirklichen Fortschritt zur Benutzung von Unterarmgehstützen dar und entlastet Kranke und gebrechliche Menschen“, wie der Orthopäde in seiner Beurteilung schreibt.