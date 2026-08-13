Koblenz steht aktuell ganz im Zeichen der bunten und vielfältigen Liebe, wenn der CSD an diesem Donnerstag am Uferkino beginnt und im Laufe des Sonntags ausklingt. Wie sich der Anschlag des Berliner CSDs auf die Veranstaltungen am Eck auswirkt.
Lesezeit 1 Minute
Der Terroranschlag auf den Berliner CSD vom 25. Juli wirkt sich auch auf den Christopher Street Day (CSD) in Koblenz aus. Im Berliner Tiergarten war ein 21-jähriger Islamist mit einem Transporter in eine Menschenmenge nahe dem Festivalgelände gerast. Der Koblenzer CSD wird von Donnerstag bis Sonntag, 13.