Nach Anschlag in Berlin Koblenzer CSD soll sichere Demo und Party bieten Katrin Steinert 13.08.2026, 16:00 Uhr

i Für die freie Liebe eintreten und ausgelassen feiern – wie hier 2025 beim CSD in Koblenz: Das soll auch in diesem Jahr möglich sein. Alexej Zepik

Koblenz steht aktuell ganz im Zeichen der bunten und vielfältigen Liebe, wenn der CSD an diesem Donnerstag am Uferkino beginnt und im Laufe des Sonntags ausklingt. Wie sich der Anschlag des Berliner CSDs auf die Veranstaltungen am Eck auswirkt.

Der Terroranschlag auf den Berliner CSD vom 25. Juli wirkt sich auch auf den Christopher Street Day (CSD) in Koblenz aus. Im Berliner Tiergarten war ein 21-jähriger Islamist mit einem Transporter in eine Menschenmenge nahe dem Festivalgelände gerast. Der Koblenzer CSD wird von Donnerstag bis Sonntag, 13.







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