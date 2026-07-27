Nach Anschlag in Berlin Koblenzer CSD soll jetzt noch lauter und bunter werden Doris Schneider 27.07.2026, 13:06 Uhr

i Der Christopher Street Day in Koblenz wird Mitte August gefeiert. Doris Schneider

Angst, Wut, Entsetzen – so haben Menschen aus Koblenz auf die Nachrichten zum Anschlag auf den CSD in Berlin reagiert, bei dem ein Mensch starb und viele verletzt wurden. Es ist die Spitze einer Entwicklung, sagen sie. Aber auch: „Jetzt erst recht.“

Es war spät am Samstagabend, da bekam Udo Eulgem WhatsApp-Nachrichten von Freunden: „Alles gut, uns ist nichts passiert.“ Häh, was soll denn passiert sein, hat er gedacht und in Social Media geschaut – und dann quasi die ganze Nacht alles über den Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin gelesen.







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