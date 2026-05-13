Sperrung am Sonntag Koblenzer Clemensstraße: Kran wird abgebaut Doris Schneider 13.05.2026, 15:36 Uhr

i Der Baukran, der im Rahmen der Theatersanierung in Koblenz genutzt wurde, wird am Sonntag, 17. Mai, abgebaut. Dafür ist eine Vollsperrung der Clemensstraße notwendig. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Fast ist er schon zu einer Art Koblenzer Wahrzeichen geworden: der Kran in der Clemensstraße, der für Arbeiten am Theater nötig war. Doch nun wird er abgebaut.

Am Sonntag, 17. Mai, muss ein Teil der Koblenzer Clemensstraße von 6 bis voraussichtlich 18 Uhr voll gesperrt werden, teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Grund dafür ist der Abbau des Krans, der seit Sommer 2024 für die laufenden Umbaumaßnahmen am Koblenzer Stadttheater verwendet wurde“, so Pressesprecher Andreas Egenolf.







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