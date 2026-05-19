Wichtige Änderung für Pkw/ÖPNV
Koblenzer Clemensstraße bald in beide Richtungen frei
Die Clemensstraße in Koblenz soll im Lauf der Woche wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet werden. Dafür sind noch Restarbeite
Die Clemensstraße in Koblenz soll im Lauf der Woche wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet werden. Dafür sind noch Restarbeiten notwendig.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Der Kran ist weg, noch lagert Material auf der Straße. Aber spätestens Donnerstagabend soll die Clemensstraße in der Koblenzer Innenstadt wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Lange Zeit war sie eine Einbahnstraße.

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Am Sonntag wurde planmäßig der Kran in der Clemensstraße in Koblenz unter Vollsperrung abgebaut. Seit fast zwei Jahren stand er da, war für Sanierungsarbeiten am Koblenzer Stadttheater nötig. Jetzt werden noch Restarbeiten vorgenommen, aber voraussichtlich spätestens am Donnerstag, 21.

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