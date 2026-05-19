Der Kran ist weg, noch lagert Material auf der Straße. Aber spätestens Donnerstagabend soll die Clemensstraße in der Koblenzer Innenstadt wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Lange Zeit war sie eine Einbahnstraße.
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Am Sonntag wurde planmäßig der Kran in der Clemensstraße in Koblenz unter Vollsperrung abgebaut. Seit fast zwei Jahren stand er da, war für Sanierungsarbeiten am Koblenzer Stadttheater nötig. Jetzt werden noch Restarbeiten vorgenommen, aber voraussichtlich spätestens am Donnerstag, 21.