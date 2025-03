Luxuswohnungen im denkmalgeschützten Gebäude zwischen Koblenzer Altstadt und Rhein, alles vom Feinsten, das wird auf der Homepage angepriesen. Doch jetzt ist am Clemens-Carré der Baukran abgezogen, die Gerüste wurden entfernt. Was steckt dahinter?

Mitte der Woche ist das Gerüst am imposanten Clemens-Carré in der Koblenzer Altstadt entfernt und auf Lkw geladen worden. Schon ein paar Tage zuvor ist der Kran abgezogen, der beim Ausbau des großen Gebäudes zu mehr als 80 Eigentumswohnungen eingesetzt wurde.

Auch wenn es niemand offiziell sagt: Manches deutet darauf hin, dass das ambitionierte Vorhaben in einer Sackgasse ist. Wenn sich dies als wahr herausstellt, ist das möglicherweise ganz bitter für die Menschen, die eine Wohnung im Haus gekauft und angezahlt haben. Und eventuell auch für Firmen, die hier gearbeitet haben – denn unklar ist, wie die finanzielle Lage ist.

Das sagt der Bauherr

Auf Nachfrage unserer Zeitung meldet sich der Investor telefonisch. Es habe Probleme wegen einer zunächst fehlerhaften Planung gegeben, die aus tragischen Gründen entstanden sei, berichtet er. „Wir mussten dann alles neu machen lassen, das hat uns zwei Jahre gekostet.“ Diese Verzögerungen hätten dann dazu geführt, dass das Vorhaben refinanziert werden müsse – und dies sei nun in den letzten Zügen. „Eine sehr renommierte Immobilienberatungsfirma hat dem Projekt ausdrücklich eine sehr positive Fortführungsprognose gestellt“, sagt der Geschäftsführer. „Wir sind überzeugt von dem Projekt.“

i Das Clemens-Carré grenzt an die Poststraße und den Clemensplatz mitten in der Koblenzer Altstadt und hat einen großen Innenhof. Google Earth Image Landsat/Copernicus

Verzögerungen sind schon seit Längerem zu bemerken: Richtige Baufortschritte bei dem großen Projekt sind nicht zu erkennen. Und auch auf der Homepage zum Prestige-Objekt Clemens-Carré stammt die letzte „News“ aus dem September 2021: „Clemens-Carré: Endgültige Baugenehmigung erteilt“, heißt es da, und als Begründung, warum sich diese verzögert habe, wird angeführt, dass aufgrund von Zukäufen von Nachbargebäuden ein neuer Gesamtantrag bei der Stadt gestellt werden musste.

Die Stadt bestätigt auf Nachfrage: Die erste Baugenehmigung wurde am 29. Januar 2020 erteilt, eine Nachtragsgenehmigung für Planungsänderungen folgte am 9. November 2021. Eine weitere Planänderung wurde am 3. Mai 2024 genehmigt.

i Die alte Oberpostdirektion ist seit Jahren eine Baustelle. Doris Schneider

Passiert ist nicht viel seitdem, sagt die Stadt: „Bisher wurden nur das Gebäude Poststraße 3 abgerissen und Teile des Kellergewölbes“, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak gegenüber unserer Zeitung. „Der Kran und Teile des Gerüstes wurden abgebaut. Ein weiterer Baufortschritt ist zurzeit nicht festzustellen.“

81 Wohnungen sollen den Beschreibungen nach in dem stadtbildprägenden Gebäude an der Ecke Poststraße/Clemensplatz entstehen. Zwischen zwei und fünf Zimmern, zwischen 32 und 196 Quadratmeter sind die Wohnungen groß, ist auf der Homepage zu lesen.

„Eine exklusive Residenz, die keine Wünsche offenlässt.“

So wird das Projekt auf der Homepage beschrieben.

Es solle einen Garten im Innenhof geben. Ein großzügiges Foyer mit mehr als 150 Quadratmetern, das über eine verglaste Wand zum Innenhof einen Ausblick auf Garten und Teich anbietet, solle realisiert werden. „Unter dem Motto „zentral wohnen – grün leben“ entsteht am Clemensplatz 1, direkt gegenüber dem Stadttheater, eine exklusive Residenz, die keine Wünsche offenlässt“, heißt es auf der Homepage.

Besondere Merkmale seien demnach spektakuläre Ausblicke, exklusive Ausstattung, Balkon oder Loggia, eigenes Parkhaus, eigener Garten mit Teich. Spektakulär ist auch ein Foto, das anfangs auf der Homepage stand: Da ist ein Ferrari zu sehen, der quasi in einem Wohnzimmer parkt. Denn für zwei Wohnungen sollte ein Aufzug geplant werden, mit dem man seinen Wagen nicht in der ohnehin geplanten Tiefgarage mit Zufahrt aus der Poststraße, sondern lieber in der eigenen Wohnung parken kann. Diese Variante ist mittlerweile auf der Homepage nicht mehr zu finden.

Investor: Das Interesse von Käufern ist groß

Das Interesse von Käufern sei groß, hatte der Immobilienentwickler 2021 gegenüber unserer Zeitung gesagt und wiederholt es auch jetzt noch einmal. „Diese kommen übrigens bei Weitem nicht nur aus dem Großraum Koblenz. Sogar aus den USA liegen Anfragen vor – von früheren Koblenzern, die ihren Lebensabend in ihrer Heimatstadt verbringen wollen“, schrieb unsere Zeitung 2021. Das liege auch daran, dass die Wohnungen sich zwar im Premiumsegment befinden, aber aus Sicht der Investoren „mit Blick auf das Bundesgebiet und den Vergleich mit ähnlich großen Städten die Kaufpreise unter dem Marktdurchschnitt“ lägen. Zudem könnten die Käufer unter anderem durch die energetische Sanierung hohe Fördergelder in Anspruch nehmen.

Bis Ende 2024 soll alles fertig sein, hieß es

Eine der Käuferinnen schildert diese Woche im Gespräch mit unserer Zeitung ihre Enttäuschung: Mitte 2023 hat sie eine der Wohnungen im Gebäude gekauft, weil sie auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen ist und gern in der Stadt wohnen möchte. „Die Fertigstellung war für Ende 2024 angekündigt“, berichtet sie. Im Mai 2024 schrieb sie einen Brief an den Bauherrn, sie sei verunsichert, weil sie keine Baufortschritte bemerke. „Darauf kam gar keine Antwort.“ Auch mehrere Telefonate erbrachten nur hinhaltende Aussagen.

i Bis Ende 2024 sollten die Wohnungen fertig sein. In manchen Stockwerken fehlen noch die Fenster. Doris Schneider

„Für mich wird es uninteressant, selbst wenn es noch gebaut würde“, sagt die Koblenzerin, denn sie ist über 80 Jahre alt und braucht bald eine Lösung. In der ersten Januarwoche 2025, nach der offiziellen Fertigstellungsfrist, reichte sie gemeinsam mit ihrer Anwältin Klage gegen den Bauherrn ein. Ob sie von den anbezahlten rund 145.000 Euro für den ersten Bauabschnitt auch nur einen Cent zurückbekommen wird, ist für sie fraglich. „Und ich bin auch menschlich so enttäuscht! Immer wieder gab es ausweichende Antworten, wenn man etwas nachgefragt hat.“

Das Gebäude

Die Alte Oberpostdirektion wurde in den 1880er-Jahren für die Oberpostdirektion Koblenz erbaut. Nach 1907 wurde der Bau nach deren Umzug als Telegraphenamt beziehungsweise später als Fernmeldeamt genutzt.

Bei einem Luftangriff auf Koblenz wurde die Alte Oberpostdirektion 1945 schwer beschädigt und brannte völlig aus. Nach dem Krieg wurde der Bau vereinfacht wiederaufgebaut und nahm dann das Fernmeldeamt 1 der Deutschen Bundespost auf. Später wurde es von der Deutschen Telekom genutzt. Laut Internetlexikon Wikipedia wurde es Anfang 2017 an eine Immobiliengesellschaft veräußert, die einen Umbau zu Eigentumswohnungen plant.